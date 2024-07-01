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Sony придбала криптовалютну біржу Amber Japan

01.07.2024 11:40
Олеся Крамаренко
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Це стратегічне придбання є початком наступного бізнес-проєкту Sony, спрямованого на дослідження криптопростору

Sony придбала криптовалютну біржу Amber Japan

Фото: unsplash.com

Як повідомляє видання CoinGape, Sony придбала криптовалютну біржу Amber Japan, яка зіткнулася з серйозними проблемами після краху FTX у 2022 році. Таким чином, Sony Group, конгломерат вартістю $100 млрд, розширює свій бізнес на криптовалюту на додаток до музики, ігор, фотоапаратів тощо.

Китайський крипторепортер Колін Ву пише, що Amber Group зробила крок у криптопростір, коли сінгапурський маркет-мейкер Amber придбав японську регульовану криптовалютну торгову платформу DeCurret на початку 2022 року. Пізніше сінгапурська група провела ребрендинг фірми під назвою Amber Japan.

Однак після краху FTX наприкінці 2022 року Amberg Group почала стикатися з серйозними фінансовими труднощами та, як повідомляється, була змушена здійснити транзакцію з обміну боргу на капітал з Fenbushi Capital.

Серед ключових інвесторів Amber Group такі відомі компанії, як Pantera Capital, Temasek, Tiger Global, Sequoia China і Coinbase. Колін Ву повідомив, що придбання Amber компанією Sony означає стратегічну експансію у сферу криптообміну, використовуючи її сильну ринкову позицію. Буде цікаво подивитися, чи вдасться Sony переломити ситуацію на ринку криптовалют.

Криптоландшафт Японії

Криптовалютний ландшафт Японії останнім часом досить швидко змінюється через значну девальвацію японської єни та певну монетарну політику Банку Японії. Минулого тижня курс японської єни впав до найнижчого рівня, тим самим спонукаючи все більше інвесторів прийняти біткоїн-стратегію.

Подібно до Microstrategy, японські фірми, такі як Metaplanet, почали включати Біткоїн до своїх казначейських рахунків. Через продаж облігацій Metaplanet оголосила про свої плани придбати біткоїни на суму $7 млн.

Раніше ми писали про те, що українська криптобіржа KUNA розглядає продаж бізнесу в країні.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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