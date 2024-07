Це стратегічне придбання є початком наступного бізнес-проєкту Sony, спрямованого на дослідження криптопростору

Як повідомляє видання CoinGape, Sony придбала криптовалютну біржу Amber Japan, яка зіткнулася з серйозними проблемами після краху FTX у 2022 році. Таким чином, Sony Group, конгломерат вартістю $100 млрд, розширює свій бізнес на криптовалюту на додаток до музики, ігор, фотоапаратів тощо.

Китайський крипторепортер Колін Ву пише, що Amber Group зробила крок у криптопростір, коли сінгапурський маркет-мейкер Amber придбав японську регульовану криптовалютну торгову платформу DeCurret на початку 2022 року. Пізніше сінгапурська група провела ребрендинг фірми під назвою Amber Japan.

Однак після краху FTX наприкінці 2022 року Amberg Group почала стикатися з серйозними фінансовими труднощами та, як повідомляється, була змушена здійснити транзакцію з обміну боргу на капітал з Fenbushi Capital.

Серед ключових інвесторів Amber Group такі відомі компанії, як Pantera Capital, Temasek, Tiger Global, Sequoia China і Coinbase. Колін Ву повідомив, що придбання Amber компанією Sony означає стратегічну експансію у сферу криптообміну, використовуючи її сильну ринкову позицію. Буде цікаво подивитися, чи вдасться Sony переломити ситуацію на ринку криптовалют.

Exclusive: Sony Group, one of Japan’s largest companies, has acquired Amber Japan, officially entering the crypto exchange field. Sony’s businesses include games, music, cameras, etc., with a market value of more than $100 billion. Singapore market maker Amber Group acquired… pic.twitter.com/XOHFIUmKtJ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 1, 2024