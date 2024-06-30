Монета-мем Hawk Tuah (HAWKTUAH) была запущена 21 июня и быстро обрела успех. По состоянию на 27 июня она стоила около $0,00825 (в пике $0,016), что означает рост на 1400% с момента ее старта

Несмотря на резкий скачок, мемкоин уже торгуется значительно ниже своего исторического максимума (ATH) — $0,037, которого он достиг 22 июня. По состоянию на 28 июня цена колебалась в пределах $0,005-0,006. Как менялась стоимость Hawk Tuah:

Как отмечают некоторые аналитики, будущее Hawk Tuah остается неопределенным, поскольку он сохраняет относительно скромную рыночную капитализацию в размере менее $10 млн. Dogecoin (DOGE), например, может похвастаться почти $18 млрд рыночной капитализации. А также объем, несмотря на постоянный рост, находится на уровне $15 млн. Ежедневный объем Shiba Inu (SHIB), например, составляет почти $200 млн.

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Происхождение Hawk Tuah

Сам Hawk Tuah основан на одноименном меме. Он берет свое начало с видео на YouTube, размещенного каналом «Tim & Dee TV». В видео блондинку из Нэшвилла, штат Теннесси, спрашивают: «Какое одно движение в постели сводит мужчину с ума каждый раз?», на что она отвечает: «О, ты должна дать ему «Hawk Tuah» и плюнуть на эту штуку».

Видео быстро стало вирусным, породив новый шаблон мемов. Ливень ремиксов, переформатирований, производных и трибьютов, включая кантри-песню, посвященную девушке из видео, продлил жизнь мему.

Какой бы ни была судьба криптовалюты, очевидно, что мем-монета — не единственная, которая воспользовалась вирусностью видео. Сама девушка — Хейли Уэлч — как сообщается, выпустила линию товаров, вдохновленную мемом.

Согласно сообщениям от 26 июня, она уже продала шляп на сумму $65 тыс. Эти шляпы, являющиеся забавным пересечением современных мемов, имеют надпись «Hawk Tuah ’24» и оказались чрезвычайно успешными для Fathead Threads, компании по производству вышиванок и одежды из Теннесси, с которой сотрудничает Уэлч.

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По материалам finbold.com.