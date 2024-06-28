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Біткоїн готовий до прориву з низхідного тренду: ключові рівні ціни активу

28.06.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Сьогодні закінчується термін дії опціонів на Біткоїн, і трейдери очікують значного прориву ціни BTC з сильним потенціалом зростання. Між биками та ведмедями точиться запекла боротьба

Біткоїн готовий до прориву з низхідного тренду: ключові рівні ціни активу

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Протягом червня ціна Біткоїна (BTC) перебувала в безперервному низхідному тренді, не зумівши закріпитися вище $62 000. Станом на момент написання матеріалу BTC торгується на рівні $61 522 з ринковою капіталізацією в $1,2 трлн. За тиждень ціна Біткоїна впала майже на 5%.

Однак популярний ринковий аналітик Rekt Capital вважає, що актив має зробити великий прорив з червневого спадного тренду. У своєму нещодавньому аналізі Rekt Capital спрогнозував, що поточний спадний тренд ціни BTC скоро закінчиться. Він також підкреслив, що подальша стабільність цін може призвести до прориву в майбутньому.

Спостерігаючи за поточною щоденною ціновою динамікою Біткоїна, Rekt Capital помітив, що BTC, схоже, формує модель “бичачий прапор” на ранній стадії. Якщо ця модель набере сили, то Біткоїн потенційно може кинути виклик червневому спадному тренду, одночасно зробивши значний прорив вгору.

 

Ключові рівні для спостереження за BTC

Rekt Capital також додав, що поточне відновлення ціни BTC наближається до типової 22% корекції, яка спостерігається протягом ринкового циклу. Ця корекція також демонструє позитивну початкову реакцію, що відповідає рівням підтримки попередніх історичних максимумів.

Біткоїн готовий до прориву з низхідного тренду: ключові рівні ціни активу

Фото: tradingview.com

Аналітик підкреслив, що, хоча падіння нижче нижньої межі фігури (позначеної помаранчевим кольором) є прийнятним, для збереження цього рівня підтримки дуже важливо, щоб ціна Біткоїна щотижня закривалася в межах моделі.

Однак, якщо ціна BTC знизиться до $60 700, може відбутися масштабна ліквідація. Популярний аналітик Алі Мартінес заявив, що якщо ціна BTC опуститься нижче цього рівня, ми можемо стати свідками ліквідації на $22 млн. Крім того, трейдери уважно стежать за закінченням терміну дії опціонів на Біткоїн сьогодні, коли на кону контракти на суму $6,6 млрд.

Біткоїн-ведмеді наразі мають сильну позицію на ринку і домінують над ціновими рухами BTC. На тлі масштабної капітуляції майнерів деякі аналітики ринку вважають, що ціна BTC може ще більше скоригуватися з поточних рівнів, аж до $50 000 перед бичачим ралі.

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За матеріалами CoinGape

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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