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Чому ціна Біткоїна може впасти до $50 000 перед бичачим ралі

27.06.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Ціна BTC впала нижче свого критичного рівня підтримки в $60 000 перед тим, як відскочити назад. 50 і 200-денні SMA показують, що на цьому рівні йде боротьба між биками та ведмедями

Чому ціна Біткоїна може впасти до $50 000 перед бичачим ралі

Фото: unsplash.com

За останні 24 години ціна Біткоїна впала на 1,19% і на момент написання новини становила $60 698. Наразі ціна Біткоїна знаходиться трохи вище цінової позначки $60 000, яка є основною підтримкою, протестованою понад п’ять разів з березня 2024 року, пише coingape.com.

Актив рухається нижче 50-денної, але вище 200-денної простої ковзної середньої, що вказує на певну боротьбу між биками та ведмедями. Індекс відносної сили (RSI 14) лише на 3 пункти вище 30 — межі зони перепроданості. Лінія RSI також рухається нижче своєї ковзної середньої (MA), що вказує на подальше зниження ціни Біткоїна.

Крім того, ціна BTC знаходиться в гігантській чотиримісячній зоні консолідації з верхньою межею на рівні $73 500 і нижньою межею на рівні $60 000. Якщо бики залишаться стійкими, вони зможуть підштовхнути ціну назад до верхньої межі, але на цьому шляху вони зіткнуться з опором в районі $65 000 і $72 000.

З іншого боку, прорив нижче $60 000 може спровокувати паніку на ринку, а подальший каскадний розпродаж може підштовхнути ціну до рівня підтримки $50 000-$52 000.

Індекс страху і жадібності Біткоїна знизився з 64 (жадібність) минулого тижня до 46 сьогодні (страх), що свідчить про те, що учасники ринку побоюються подій навколо Біткоїна і їх потенційного впливу на ціну.

Дані від Coinalyze ще більше погіршують ситуацію, оскільки сукупний відкритий інтерес до Біткоїна на біржах падає з 9 червня. Це вказує на те, що гроші переміщуються з Біткоїна, можливо, в інші альткоїни або стейблкоїни.

Ціна BTC балансує на межі

Spot Onchain, фірма, що займається аналітикою на основі штучного інтелекту, повідомляє, що Німеччина виводить величезну кількість біткоїнів на криптобіржі. Вони вилучили цей BTC в операторів кінопіратства в країні.

25 червня німецький уряд перевів на криптовалютні біржі ще 900 BTC. Зокрема, 400 BTC було відправлено на Coinbase і Kraken, в результаті чого загальна кількість BTC, переведених Німеччиною, досягла 3500. У Німеччині залишилося 46 359 BTC, що за поточними цінами становить приблизно $2,8 млрд.

Ціна BTC висить на волосині, і негативні новини можуть призвести до катастрофічного розпродажу. Учасники ринку залишаються наляканими та переключилися на стейблкоїни.

Нагадаємо, що Binance оголосила, що з 30 червня вона обмежить використання «несанкціонованих» стейблкоїнів. Біржа запровадила додаткові обмеження на всіх своїх сервісах, щоб відповідати новим регуляторним стандартам.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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