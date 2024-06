Коли розпочнеться відновлення ціни Біткоїна: відповідь Віллі Ву

Аналітик Віллі Ву зробив ґрунтовний аналіз ринку майнінгу біткоїнів та історичних тенденцій, щоб визначити, коли почнеться відновлення ціни BTC в цьому році

Попри масову купівлю понад 11 900 біткоїнів компанією MicroStrategy, найбільша криптовалюта світу продовжує втрачати свої позиції, падаючи нижче рівня $65 000. Станом на момент написання матеріалу ціна Біткоїна знизилась на 2,16% до $64 300.

Після сильного відхилення на рівні $72 000 на початку цього місяця, ціна BTC впала більш ніж на 10% від червневого максимуму. Оскільки Біткоїн втрачає важливі рівні підтримки, шанси на падіння ціни до $60 000 зростають.

Відповідно до історичних тенденцій, капітуляція майнерів триває вже кілька місяців після халвінгу. Аналітик Віллі Ву (Willy Woo) пояснює, що відновлення ціни Біткоїна значною мірою залежить від виходу з ринку слабких майнерів, а також від подальшого відновлення хешрейту. Ву пояснив певну стійкість прибутків майнерів попитом на ординали.

Біткоїн-ординали являють собою новаторську концепцію у сфері криптовалют, яка слугує еквівалентом невзаємозамінних токенів (NFT) у блокчейні Біткоїна. Кожному сатоші, найменшій одиниці біткоїнів, присвоюється серійний номер або ординал, залежно від порядку його майнінгу. Цей ординал має вирішальне значення для відстеження володіння та історії сатоші.

Протокол ординалів дозволяє вписувати додатковий контент безпосередньо в сатоші. Цей процес, відомий як “напис”, дає змогу створювати унікальні цифрові активи, включно з NFT, використовуючи безпеку і децентралізацію блокчейна Біткоїна.

Здатність Ordinals вбудовувати дані безпосередньо в блокчейн Біткоїна, не покладаючись на вторинні протоколи, відрізняє їх від інших NFT на основі блокчейна. Суперечки навколо їхнього потенційного використання порушують питання про майбутній ландшафт створення токенів та інновацій цифрових активів в екосистемі Біткоїна.

I’ll break it down in simple terms.

When does #Bitcoin recover? It’s when weak miners die and hash rate recovers.

This one is for the record books as it’s taking a lot of time for miner capitulation post-halving.

Probably can thank ordinal inscriptions boosting profits. pic.twitter.com/19MB0b8mHO

— Willy Woo (@woonomic) June 20, 2024