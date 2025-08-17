close-btn
Від Enron до FTX: сім масштабних фінансових шахрайств

17.08.2025 11:30
Ольга Деркач

Шахрайство існує стільки ж, скільки й гроші, але його методи з часом кардинально змінилися

За даними AIPrise, якщо колись воно обмежувалося дрібними схемами — наприклад, підрізанням монет в античності, — то сьогодні шахраї можуть завдавати збитків на мільярди, використовуючи складні механізми у фінансах, криптовалютах та e-commerce. Із розвитком технологій зросла й «майстерність» аферистів, що робить надійні стратегії протидії критично важливими.

Деякі з найгучніших випадків залишили глибокий слід у цілих галузях, економіках і довірі суспільства. Від фінансових бульбашок до корпоративних крахів — усі вони мають одну спільну рису: зловживання довірою заради особистої вигоди. Бізнесу важливо вчитися на цих історіях, адже в епоху миттєвої глобальної комунікації шахрайство може поширюватися зі швидкістю світла.

Одним із найвідоміших прикладів став крах Enron у 2001 році. Енергетичний гігант приховував справжній стан справ за допомогою «обліку за ринковою вартістю» та спеціальних компаній, що маскували борги. Коли правда вийшла назовні, акції впали з $90 до менше ніж $1, знищивши мільярди вартості та залишивши без роботи й пенсій тисячі людей. Скандал також знищив аудиторську компанію Arthur Andersen і призвів до ухвалення суворого закону Sarbanes-Oxley.

Ще масштабнішою була афера Берні Медоффа. Його «піраміда» працювала десятиліттями, приваблюючи стабільними «прибутками». Насправді нові інвестиції використовувалися для виплат старим вкладникам. У 2008 році з’ясувалося, що загальні збитки сягають $50 млрд. Справу Медоффа назвали прикладом провалу регуляторів і відсутності належної перевірки інвесторів.

Шахрайство торкалося й реального сектору. У 2015 році Volkswagen зізналася у встановленні програмного забезпечення, яке дозволяло понад 11 млн автомобілів обходити тести на викиди. Скандал коштував компанії понад $30 млрд, призвів до посилення екологічних норм і підірвав довіру до бренду.

Не залишилася осторонь і Кремнієва долина. Стартап Theranos обіцяв революційну технологію проведення аналізів крові, але насправді видавав неправдиві результати й вводив в оману інвесторів. Засновниця Елізабет Голмс і топменеджмент опинилися під судом, а сама історія стала символом небезпеки «неперевіреного гайпу» в інноваціях.

Криптовалюти теж стали ареною великих шахрайств. У 2014 році найбільша на той час біржа Mt. Gox втратила 850 тис. біткоїнів (тоді близько $450 млн). Через слабкий контроль інвестори зазнали величезних збитків. У 2022 році з гучним тріском збанкрутувала FTX, яку оцінювали у $32 млрд. Біржа трималася на ризикованих практиках та токенах власної емісії, що майже не мали реальної цінності.

Історія знає й давні приклади. На початку XVIII століття «Південноморська бульбашка» обвалила британський ринок: акції компанії злетіли на обіцянках торговельних багатств, а потім обвалилися, зруйнувавши добробут тисяч інвесторів. Навіть Ісаак Ньютон втратив значні статки.

Головний урок повторюється крізь століття: від спекуляцій XVIII століття до криптовалют XXI-го — шахрайство процвітає там, де слабкий контроль і де обіцянки не перевіряють.

Надійне управління, прозора звітність і культура етики — найкращий захист. А щоб бути на крок попереду аферистів, потрібне поєднання регуляторних норм, сучасних технологій та постійної пильності.

