close-btn
PaySpaceMagazine

Як захистити свій фінансовий номер від шахраїв

30.05.2025 17:30
Микола Деркач
Читати росiйською

В Україні, як і в інших регіонах світу, фінансовий номер — основний інструмент, за допомогою якого шахраї можуть викрасти гроші з рахунків громадян, придбати товари або послуги, а також взяти кредити. Як захистити себе від злочинців?

Як захистити свій фінансовий номер від шахраїв

Як захистити свій фінансовий номер від шахраїв Фото: chatgpt.com

«Номер телефону, прив’язаний до банківського рахунку, називається фінансовим номером. Він використовується для здійснення входу в інтернет-банкінг, ідентифікації клієнта та безпеки банківських операцій. Саме на нього надходять коди підтвердження банківських операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів. Але якщо він потрапить до рук шахраїв, є ризик втратити контроль над власними фінансами», — наголошують у Держспецзв’язку.

Фахівці виділили декілька порад, як захистити фінансовий номер:

  • «прив’язати» номер до паспорта або перейти на контракт;
  • відключити послугу віддаленої заміни SIM-картки у мобільного оператора;
  • оформити окремий номер телефону, який буде прив’язаний до банківських рахунків та не розголошувати його (наприклад, в інтернет-магазинах);
  • не використовувати фінансовий номер для соцмереж, месенджерів під час реєстрацій і не зазначати його в анкетах та онлайн-формах;
  • зареєструватися в онлайн-кабінеті оператора для контролю свого номера;
  • встановити PIN-код на SIM-картку та пароль блокування телефону.

Читайте також: Комітет Ради підтримав законопроєкт про фінансову інклюзію в Україні

Як пояснюють фахівці Нацбанку України, Кіберполіції та Держспецзв’язку в рамках проєкту «#ШахрайГудбай», варто тримати у секреті логін та пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів, а також PUK-код та серійний номер сім-картки.

PUK 1 та серійний номер є на пластику від вашої старої сім-картки. Також PUK-код можна дізнатися, зателефонувавши на «гарячу лінію» мобільного оператора, або в особистому кабінеті на сайті мобільного оператора.

Як шахраю вдається отримати доступ до фінансового номера?

Насправді, механізмів досить багато, і фахівці приводять наступний приклад:

«Шахрай телефонує та представляється працівником мобільного оператора. Під різними приводами випитує в абонента смс-код від мобільного оператора, що дає зловмиснику змогу перевипустити віддалено сім-картку».

Щоб випитати смс-код, шахрай може:

  • запропонувати перейти на нові поліпшені стандарти зв’язку;
  • повідомити, що сім-картка абонента не приймає дзвінки, тому потрібно перейти на е-сім (електронну сім-картку) тощо.

Якщо сім-карта перестала працювати, то є велика ймовірність, що шахраї у злочинний спосіб здійснили перевипуск вашої сім-картки. Перше, що потрібно зробити, – захистити свої рахунки, картки та облікові записи до яких прив’язаний номер телефону.

Як діяти?

  1. Негайно заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, який зазначено на звороті платіжної картки.
  2. Зателефонувати до мобільного оператора, пояснити ситуацію та просити заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.
  3. Заблокувати доступи до всіх рахунків, облікових записів та персональних кабінетів до яких прив’язаний вкрадений номер телефону.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Шахраї можуть використовувати банки фінансової інклюзії для своїх схем — нардепка

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

Рубрики: БезпекаГрошіЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
В Україні відкрили міжнародний проєктний офіс із кіберстійкості 28.05.2025

В Україні відкрили міжнародний проєктний офіс із кіберстійкості
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів 27.05.2025

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ 13.05.2025

На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ
НКЦПФР розширила список скам-проєктів 30.04.2025

НКЦПФР розширила список скам-проєктів
Платформа Open Banking від UPC успішно пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту безпеки PCI DSS 22.04.2025

Платформа Open Banking від UPC успішно пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту безпеки PCI DSS
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів 14.04.2025

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика
ТОП статей 28.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

 Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
ТОП статей 23.05.2025

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
Останні новини
Сьогодні  17:30

Як захистити свій фінансовий номер від шахраїв

 Сьогодні  16:30

Крипторинок різко обвалився та втратив $130 млрд — деталі

 Сьогодні  16:20

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

 Сьогодні  15:30

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зменшилася — НБУ

 Сьогодні  14:30

У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися

 Сьогодні  12:30

Dogecoin може досягти $12 — криптоаналітик

 Сьогодні  11:20

Український стартап-єдиноріг Grammarly залучив $1 млрд

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber