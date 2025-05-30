Як захистити свій фінансовий номер від шахраїв

В Україні, як і в інших регіонах світу, фінансовий номер — основний інструмент, за допомогою якого шахраї можуть викрасти гроші з рахунків громадян, придбати товари або послуги, а також взяти кредити. Як захистити себе від злочинців?

«Номер телефону, прив’язаний до банківського рахунку, називається фінансовим номером. Він використовується для здійснення входу в інтернет-банкінг, ідентифікації клієнта та безпеки банківських операцій. Саме на нього надходять коди підтвердження банківських операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів. Але якщо він потрапить до рук шахраїв, є ризик втратити контроль над власними фінансами», — наголошують у Держспецзв’язку.

Фахівці виділили декілька порад, як захистити фінансовий номер:

«прив’язати» номер до паспорта або перейти на контракт;

відключити послугу віддаленої заміни SIM-картки у мобільного оператора;

оформити окремий номер телефону, який буде прив’язаний до банківських рахунків та не розголошувати його (наприклад, в інтернет-магазинах);

не використовувати фінансовий номер для соцмереж, месенджерів під час реєстрацій і не зазначати його в анкетах та онлайн-формах;

зареєструватися в онлайн-кабінеті оператора для контролю свого номера;

встановити PIN-код на SIM-картку та пароль блокування телефону.

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Як пояснюють фахівці Нацбанку України, Кіберполіції та Держспецзв’язку в рамках проєкту «#ШахрайГудбай», варто тримати у секреті логін та пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів, а також PUK-код та серійний номер сім-картки.

PUK 1 та серійний номер є на пластику від вашої старої сім-картки. Також PUK-код можна дізнатися, зателефонувавши на «гарячу лінію» мобільного оператора, або в особистому кабінеті на сайті мобільного оператора.

Як шахраю вдається отримати доступ до фінансового номера?

Насправді, механізмів досить багато, і фахівці приводять наступний приклад:

«Шахрай телефонує та представляється працівником мобільного оператора. Під різними приводами випитує в абонента смс-код від мобільного оператора, що дає зловмиснику змогу перевипустити віддалено сім-картку».

Щоб випитати смс-код, шахрай може:

запропонувати перейти на нові поліпшені стандарти зв’язку;

повідомити, що сім-картка абонента не приймає дзвінки, тому потрібно перейти на е-сім (електронну сім-картку) тощо.

Якщо сім-карта перестала працювати, то є велика ймовірність, що шахраї у злочинний спосіб здійснили перевипуск вашої сім-картки. Перше, що потрібно зробити, – захистити свої рахунки, картки та облікові записи до яких прив’язаний номер телефону.

Як діяти?

Негайно заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, який зазначено на звороті платіжної картки. Зателефонувати до мобільного оператора, пояснити ситуацію та просити заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин. Заблокувати доступи до всіх рахунків, облікових записів та персональних кабінетів до яких прив’язаний вкрадений номер телефону.

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