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З Binance вивели близько $2,77 млрд: що відомо про можливий злам

29.10.2026 23:26
Микола Деркач

З гаманців Binance перемістили криптоактиви на мільярди доларів. За повідомленням Bitcoin Sistemi, обсяг переказів становив близько $2,77 млрд, однак підтвердження викрадення коштів наразі немає

З Binance вивели близько $2,77 млрд: що відомо про можливий злам

Фото: chatgpt.com

Про рух активів у п’яти блокчейн-мережах повідомляє Bitcoin Sistemi з посиланням на on-chain дані. Наведена сума є оцінкою переказів, а не встановленим розміром збитків.

Що сталося з гаманцями Binance

За даними BeInCrypto, з адреси, позначеної як Binance 14, переказали приблизно 167,5 тис. ETH та десятки інших токенів, зокрема близько 1,6 млрд USDT.

Згодом гаманець Binance 16 надіслав на ту саму адресу ще приблизно 28 тис. ETH. Після цього отримувач переказав близько 195,5 тис. ETH далі — на іншу адресу. Така послідовність операцій привернула увагу дослідників блокчейну.

Водночас сам факт великих переказів не доводить злому. Біржі можуть переміщувати активи між власними гаманцями для управління ліквідністю та зберігання коштів. Для висновку про викрадення потрібно встановити, що активи перейшли під контроль сторонньої особи.

З Binance вивели близько $2,77 млрд: що відомо про можливий злам

Фото: etherscan.io

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Що сказав Чжанпен Чжао

Раніше засновник Binance Чжанпен Чжао (CZ) опублікував попередження щодо кібербезпеки. Він закликав користувачів не переходити за посиланнями в електронних листах та не завантажувати вкладення, навіть якщо повідомлення нібито надійшло від знайомої людини.

За словами CZ, комп’ютер відправника може бути заражений шкідливим програмним забезпеченням без його відома. У цьому дописі він прямо не пов’язував попередження з рухом активів із гаманців Binance.

Згодом Чжао прокоментував ситуацію з Binance, заявивши, що вона виглядає як хакерська атака, та запевнивши, що кошти користувачів у безпеці.

Він подякував Tether і Circle за оперативне блокування приблизно $971 млн та $823 млн відповідно.

Згодом Чжао окремо подякував генеральному директору Tether Паоло Ардоіно та співзасновнику й генеральному директору Circle Джеремі Аллеру, процитувавши їхні повідомлення про блокування активів. Ардоіно повідомив, що Tether заморозила понад 1,567 млрд USDT, пов’язаних із можливим зламом Binance. Аллер зазначив, що Circle у координації з правоохоронцями заблокувала понад 800 млн USDC, пов’язаних з інцидентом, і продовжить підтримувати розслідування.

З Binance вивели близько $2,77 млрд: що відомо про можливий злам

Чжао також зазначив, що більше не керує Binance, однак як акціонер очікує, що втрати користувачів будуть повністю відшкодовані. Водночас ця заява є його очікуванням, а не офіційно оголошеними біржею умовами компенсації.

Редакція PSM звертає увагу, що $2,77 млрд — це оприлюднена оцінка руху активів, а не підтверджена сума викрадених коштів. На момент підготовки матеріалу доступні повідомлення не дозволяють остаточно встановити причину переказів та наявність збитків у користувачів.

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Рубрики: БезпекаГрошіКриптовалютиСвітНовини
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