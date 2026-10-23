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Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode

23.10.2026 13:00
Микола Деркач

Біткоїн може продовжити падіння до $77 600, а за негативного сценарію — до $74 800, попри відновлення попиту з боку американських спотових ETF. Аналітики Glassnode попереджають: для криптовалюти критично важливо повернутися вище $81 500. На торгах 22 жовтня BTC уже опускався нижче цієї межі

Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode

Фото: chatgpt.com

Чому рівень $81 500 такий важливий

За оцінкою Glassnode, поблизу $81 500 проходить середня ціна придбання Біткоїна американськими спотовими ETF. Цей показник називають собівартістю позицій фондів (ETF Cost Basis).

Рівень уже відігравав помітну роль на ринку: у травні стримував зростання, а нещодавно перетворився на зону підтримки. Якщо BTC не зможе повернутися вище та впевнено закріпитися, ризик подальших продажів зросте.

Наступним орієнтиром аналітики називають $77 600. Це так звана справедлива середня ціна ринку (True Market Mean), яку розраховують на основі вартості придбання монет активними учасниками.

Читайте також: Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики

Де може зупинитися падіння

За найгіршого сценарію Glassnode виділяє підтримку на рівні $74 800. Поблизу неї проходить середня ціна купівлі монет короткостроковими власниками — учасниками, які утримують BTC менш ніж 155 днів.

Це не гарантує падіння саме до $74 800. Йдеться про можливі зони, де покупці здатні активізуватися, якщо поточний тиск продавців збережеться.

22 жовтня Біткоїн подешевшав більш ніж на 4% за добу й на момент публікації Finbold торгувався приблизно по $80 989.

Чому приплив грошей в ETF не зупинив продажі

Американські біржові фонди знову залучають капітал. Зокрема, 22 жовтня фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock, за даними Onchain Lens, збільшив свої запаси на 384,77 BTC вартістю близько $31,4 млн.

Однак попит окремих фондів не обов’язково компенсує пропозицію на всьому крипторинку. Попри інституційні покупки, курс може падати, якщо інші учасники продають більше монет.

На думку редакції PSM, найближчий показник для спостереження — здатність Біткоїна повернутися вище $81 500. Втрата цієї зони підвищить увагу до рівнів $77 600 та $74 800, але не робить їх досягнення неминучим.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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