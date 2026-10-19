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5 подій цього тижня, які можуть вплинути на крипторинок

19.10.2026 18:20
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) розпочинає тиждень із 19 до 25 жовтня 2026 року в умовах підвищеної невизначеності після нещодавнього падіння. На крипторинок можуть вплинути фінансові результати найбільших технологічних компаній, ціни на нафту та нові економічні дані зі США

5 подій цього тижня, які можуть вплинути на крипторинок

Фото: chatgpt.com

Увага інвесторів зосередиться на п’яти ключових чинниках, які можуть змінити настрої на фінансових ринках напередодні засідання Федеральної резервної системи США (ФРС) 27–28 жовтня.

Звітність технологічних гігантів — 21 жовтня

Однією з найважливіших подій тижня стане публікація квартальних фінансових результатів Meta та Tesla у середу, 21 жовтня. Цього ж дня звітуватиме IBM.

Інвестори уважно оцінюватимуть витрати компаній на штучний інтелект, прибутковість та прогнози подальшого розвитку.

Минулого тижня індекс Nasdaq 100 продемонстрував найгіршу динаміку з квітня 2025 року, а акції виробників напівпровідників суттєво подешевшали.

Якщо результати технологічних гігантів розчарують інвесторів, це може посилити небажання ризикувати та створити додатковий тиск на Біткоїн.

Дані про запаси нафти — 21 жовтня

У середу Управління енергетичної інформації США (EIA) оприлюднить щотижневий звіт щодо запасів нафти.

Зростання цін на енергоносії може посилити інфляційний тиск, що ускладнить можливе зниження процентних ставок ФРС.

Для криптовалют це важливо, оскільки тривале збереження високих ставок зазвичай зменшує привабливість ризикових активів.

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Ринок праці США — 22 жовтня

У четвер опублікують щотижневу статистику первинних заявок на допомогу з безробіття.

Збільшення кількості заявок може свідчити про охолодження американського ринку праці та посилити очікування пом’якшення монетарної політики.

Водночас несподівано сильні показники зайнятості можуть підтримати долар і дохідність державних облігацій США.

Індекси ділової активності — 23 жовтня

У п’ятницю S&P Global представить попередні індекси PMI за жовтень для промисловості та сфери послуг США.

Ці показники допоможуть оцінити стан економіки та інфляційний тиск на підприємства.

Якщо дані продемонструють уповільнення економічної активності, інвестори можуть переглянути свої очікування щодо майбутніх рішень ФРС.

Інфляційні очікування американців — 23 жовтня

Ще однією важливою подією п’ятниці стане публікація остаточних жовтневих даних Мічиганського університету щодо споживчих настроїв та інфляційних очікувань.

Попереднє опитування показало, що очікувана інфляція на найближчий рік зросла з 4,6% до 4,7%, а на п’ятирічному горизонті — з 3,4% до 3,5%.

Подальше підвищення цих показників може зміцнити побоювання, що американський регулятор зберігатиме жорстку монетарну політику довше, ніж очікує ринок.

На думку редакції PSM, найближчий тиждень може стати важливим випробуванням для Біткоїна після нещодавньої корекції. Найбільше значення матиме поєднання корпоративної звітності та інфляційних сигналів. Позитивні результати можуть підтримати інтерес до ризикових активів, тоді як несприятливі дані здатні спровокувати новий розпродаж.

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Джерело: CryptoPotato. 

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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