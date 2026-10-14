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Біткоїн може зрости до $180 000: експерт назвав дату

14.10.2026 12:30
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) може встановити новий ціновий рекорд протягом наступних кількох років. Технічний аналіз попередніх ринкових циклів вказує на можливість зростання першої криптовалюти до $160 000–180 000. Аналітик також визначив приблизний період, коли ціна може досягти цих значень

Біткоїн може зрости до $180 000: експерт назвав дату

Фото: chatgpt.com

Коли Біткоїн може досягти $180 000

На думку TradingShot, наступний великий пік Біткоїна може сформуватися на початку вересня 2029 року.

Аналітик дійшов такого висновку після вивчення історичних максимумів криптовалюти та довгострокової висхідної лінії тренду, яка бере початок у грудні 2017 року.

За його спостереженнями, піки попередніх бичачих циклів розташовувалися поблизу цієї лінії. Якщо закономірність повториться, наступною потенційною ціллю для BTC стане діапазон $160 000–180 000.

Крім того, дослідник звернув увагу на часові інтервали між ринковими максимумами. Зокрема, два останні піки розділяли приблизно 1430 днів.

Продовження подібного циклу дозволяє припустити, що наступна вершина може сформуватися восени 2029 року.

Водночас аналітик розглядає зазначений ціновий діапазон як потенційну зону фіксації прибутку, а не гарантовану верхню межу вартості криптовалюти.

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На скільки має подорожчати Біткоїн

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався приблизно по $83 280, втративши 3,31% за останню добу.

Для досягнення позначки $160 000 криптовалюті необхідно подорожчати приблизно на 92%.

Якщо ж BTC зросте до $180 000, його вартість збільшиться приблизно на 116% від поточного рівня.

TradingShot також проаналізував нещодавнє відновлення Біткоїна після падіння до $58 000.

За його оцінкою, поблизу цього мінімуму ціна наблизилася до 70-місячної ковзної середньої — важливого довгострокового технічного індикатора.

Подальше відновлення в напрямку $80 000 повернуло криптовалюту до області 50-тижневої ковзної середньої, яку аналітики використовують для оцінювання середньострокового тренду.

У прогнозованому сценарії Біткоїн спочатку може пройти період консолідації, після чого перейти до активнішого зростання.

Що буде після можливого рекорду

Цікаво, що прогноз TradingShot передбачає не лише підвищення вартості криптовалюти, а й подальшу корекцію.

Після досягнення діапазону $160 000–180 000 Біткоїн, за його сценарієм, може знизитися приблизно до $135 000.

Однак реалізації оптимістичного прогнозу можуть завадити несприятливі макроекономічні умови.

Зокрема, на динаміку криптовалюти впливатимуть очікування щодо процентних ставок Федеральної резервної системи США, дохідність американських державних облігацій і попит інвесторів на ризикові активи.

Додатковим фактором залишається поступове зниження відсоткової прибутковості Біткоїна від одного ринкового циклу до наступного.

Зі збільшенням капіталізації криптовалюти та участі інституційних інвесторів повторення надзвичайно високих темпів зростання минулих років може ставати складнішим.

Отже, технічна модель TradingShot допускає подорожчання Біткоїна більш ніж удвічі до вересня 2029 року. Проте цей прогноз базується на історичних закономірностях, які не обов’язково повторяться. Подальша динаміка BTC залежатиме від ситуації на світових фінансових ринках, інвестиційного попиту та здатності криптовалюти подолати ключові рівні опору.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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