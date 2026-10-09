Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC

Американські спотові біржові фонди на Біткоїн (BTC) досягли важливої позначки — 1000 днів із моменту запуску. За цей час вони стали найбільшими сукупними власниками першої криптовалюти у світі, випередивши навіть її анонімного творця Сатоші Накамото

Спотові Біткоїн-ETF почали торгуватися у США 11 січня 2024 року. Станом на 8 жовтня 2026 року 12 фондів разом утримують майже 1,293 млн BTC загальною вартістю приблизно $107 млрд.

Для порівняння, Сатоші Накамото, якому приписують найбільший індивідуальний запас Біткоїна, імовірно, контролює близько 1,1 млн BTC. За ціни $82 606 за монету його активи оцінюються приблизно у $90 млрд.

Таким чином, сукупні резерви біржових фондів уже перевищують запаси, які пов’язують із творцем криптовалюти.

Хто володіє найбільшою кількістю Біткоїнів

Беззаперечним лідером серед спотових фондів залишається iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від інвестиційного гіганта BlackRock.

За даними BiTBO, які проаналізувало видання Finbold 8 жовтня, фонд володіє 806 037,6 BTC загальною вартістю приблизно $66,66 млрд.

Це становить 3,84% від максимально можливої емісії Біткоїна у 21 млн монет. На IBIT припадає 62,3% усіх BTC, які перебувають у розпорядженні розглянутих фондів. Ба більше, BlackRock самостійно контролює більше Біткоїнів, ніж решта 11 ETF разом.

Другу позицію посідає Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), який утримує 181 890,6 BTC вартістю близько $15,04 млрд.

Третім найбільшим власником є Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Його резерви становлять 126 585,8 BTC, або приблизно $10,47 млрд.

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До переліку також входять два фонди, які не належали до початкової групи з 11 спотових ETF.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF утримує 63 258,2 BTC вартістю приблизно $5,23 млрд, тоді як Morgan Stanley Bitcoin Trust ETP (MSBT) володіє 10 639,4 BTC, що оцінюються приблизно у $880 млн.

Водночас один із початкових фондів, Hashdex Bitcoin ETF (DEFI), припинив роботу у вересні 2026 року.

Скільки заробили інвестори за 1000 днів

За перші 1000 днів більшість початкових спотових Біткоїн-ETF продемонстрували майже однакову динаміку. Вартість їхніх акцій зросла приблизно на 89% від першої ціни закриття.

Винятком став Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), який раніше існував у форматі інвестиційного трасту. Його зростання за аналогічний період становило близько 67%.

Сам Біткоїн за цей час подорожчав на 92,77% — із $42 853 до $82 606.

Отже, безпосереднє володіння криптовалютою за розглянутий період забезпечило дещо вищу дохідність, ніж інвестиції через більшість спотових ETF.

Водночас біржові фонди стали важливим інструментом для інституційних інвесторів, які прагнуть отримати доступ до Біткоїна через традиційний фондовий ринок.

За 1000 днів ETF перетворилися на одного з ключових учасників криптовалютного ринку. Концентрація значної кількості BTC у фондах, особливо під управлінням BlackRock, демонструє масштаби інституційного попиту та зростання ролі традиційних фінансових компаній на ринку цифрових активів.

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Джерело: Finbold.