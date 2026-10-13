Біткоїн опинився біля критичної межі — аналітики

Біткоїн (BTC) знову опинився під тиском продавців, а аналітики попереджають про ризик подальшого зниження його вартості. За останню добу ринкова капіталізація найбільшої криптовалюти скоротилася більш ніж на $25 млрд, а її ціна наблизилася до важливого технічного рівня, від якого може залежати подальший рух ринку

Як повідомляє Finbold, 12 жовтня 2026 року капіталізація Біткоїна знизилася приблизно до $1,65 трлн. На момент підготовки матеріалу криптовалюта торгувалася поблизу $82 480, втративши майже 2% за добу.

До якого рівня може впасти Біткоїн

Колишній керівник фонду Національного банку Абу-Дабі та технічний аналітик Аксель Кібар (Aksel Kibar) попередив, що нещодавня спроба Біткоїна закріпитися вище ключового рівня не супроводжувалася достатньо сильним купівельним імпульсом.

За його словами, поточна поведінка криптовалюти відрізняється від попередніх переконливих проривів важливих цінових меж.

Аналітик звернув увагу на позначку $82 800, яку вважає ключовою для подальшої динаміки BTC.

Якщо Біткоїн не зможе впевнено повернутися вище цього рівня та продемонструвати стійке зростання, ризик нового розпродажу залишатиметься високим.

За такого сценарію ціна може знову опинитися в широкому діапазоні ліквідності від $82 800 до $60 000.

Водночас Кібар не стверджує, що Біткоїн обов’язково впаде до нижньої межі цього діапазону. Йдеться про можливий сценарій розвитку ринку за відсутності достатнього попиту.

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Що може спровокувати новий розпродаж

На думку старшої ринкової аналітикині Capital.com Даніели Гаторн (Daniela Hathorn), додатковий тиск на криптовалютний ринок створює ситуація на американському ринку державних облігацій.

Зростання дохідності довгострокових казначейських облігацій США підвищує привабливість традиційних фінансових інструментів і може зменшувати попит на ризикові активи, зокрема криптовалюти.

Додатковим фактором залишається зміцнення американського долара.

Водночас певне послаблення напруженості на Близькому Сході допомогло покращити настрої інвесторів. Проте стійкість цього відновлення залежатиме від подальшої динаміки долара та дохідності облігацій.

Особливу увагу учасники ринку приділятимуть майбутнім даним щодо інфляції у США.

Якщо інфляційний тиск залишатиметься високим, Федеральна резервна система може зберігати жорсткішу монетарну політику довше, ніж очікують інвестори. Це здатне створити додаткові ризики для Біткоїна.

Що відбувається на крипторинку

Попри нещодавнє падіння, за останні 30 днів Біткоїн подорожчав на 6,59%. Це свідчить, що поточне зниження відбувається після періоду відновлення криптовалюти.

Водночас торговельна активність різко збільшилася.

За даними CoinMarketCap, добовий обсяг торгів BTC зріс більш ніж на 99% і досяг $22,8 млрд.

Таке збільшення оборотів свідчить про активізацію учасників ринку, але саме по собі не визначає напрямок подальшого руху ціни.

Отже, найближчим часом ключовим орієнтиром для Біткоїна залишатиметься рівень $82 800. Його впевнене подолання може послабити побоювання щодо нового розпродажу. Натомість подальша слабкість покупців у поєднанні з несприятливими макроекономічними умовами здатна посилити тиск на криптовалюту. Водночас названий аналітиками діапазон є лише одним із можливих сценаріїв, а не гарантованим прогнозом.

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Джерело: Finbold.