Відтік Біткоїна з криптобірж сягнув семимісячного максимуму

Інвестори активно виводять Біткоїн із торговельних платформ, тоді як великі власники нарощують запаси. Це відбувається на тлі нового розпродажу на крипторинку

Про це повідомляє Finbold із посиланням на дані аналітичної платформи Santiment.

У понеділок, 5 жовтня, чистий відтік із криптобірж становив 24 073 BTC — найбільше за один день із 1 березня. Йдеться про перевищення обсягу виведеної криптовалюти над надходженнями. Запаси Біткоїна на біржах опустилися до мінімуму за сім місяців і п’ять днів.

Водночас гаманці з балансами від 10 до 10 000 BTC за останні три тижні додали 86 702 BTC. Натомість найдрібніші власники, на адресах яких менш ніж 0,01 BTC, продавали криптовалюту.

Накопичення великими власниками не захистило ринок від короткострокового падіння: за наведеними Finbold даними, станом на 7 жовтня капіталізація Біткоїна за добу скоротилася більш ніж на $70 млрд. Водночас за попередні 30 днів його ціна зросла на 5,37%.

Аналітик Алі Мартінес очікує підтримки поблизу $82 000 і допускає подальший рух до $100 000. Це прогноз, реалізація якого залежить від подальшої ситуації на ринку.

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Для власників Біткоїна в Україні є ще один чинник: його вартість у гривні залежить як від доларової ціни BTC, так і від курсу обміну. Тому відсоткова зміна гривневої вартості активу може відрізнятися від показника в доларах.

Редакція PSM звертає увагу, що виведення Біткоїна з бірж може свідчити про намір тримати його довше, однак саме собою не гарантує зростання ціни. Скорочення біржових запасів варто оцінювати разом із попитом і загальними настроями інвесторів.

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