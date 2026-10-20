Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики

Біткоїн (BTC) розпочав новий тиждень поблизу $82 000 на тлі спроб відновлення фондових ринків після масштабного розпродажу. Водночас аналітики попереджають про ризик повторного падіння найбільшої криптовалюти до $80 000 і нижче. На подальшу динаміку можуть вплинути фінансові результати технологічних компаній, рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) та попит американських інвесторів

Фондові ринки намагаються відновитися

Після минулотижневого падіння світові фондові ринки почали демонструвати ознаки відновлення. У понеділок, 19 жовтня, південнокорейський індекс KOSPI зріс приблизно на 1,8%, а ф’ючерси на американський S&P 500 додали 0,7%.

Попереднього тижня S&P 500 втратив близько 2%, тоді як технологічні компанії опинилися під особливо сильним тиском через побоювання щодо витрат на штучний інтелект і боргових зобов’язань.

Цього тижня близько 15% компаній зі складу S&P 500 мають оприлюднити квартальну звітність. Серед них — Tesla та Meta, результати яких очікуються 21 жовтня.

На думку аналітиків, позитивна звітність може підтримати відновлення фондового ринку та покращити настрої інвесторів щодо ризикових активів, включно з криптовалютами.

ФРС може зберегти високі ставки

Другим важливим фактором залишається монетарна політика США. Наступне засідання ФРС заплановане на 27–28 жовтня.

За даними CME FedWatch, учасники ринку оцінюють імовірність збереження ставки в діапазоні 3,75–4% на жовтневому засіданні приблизно у 85%.

Водночас імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить близько 75%.

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Причиною обережності регулятора залишається інфляція. У вересні споживчі ціни у США зросли на 3,7% у річному вимірі, а індекс цін виробників збільшився на 1,3% за місяць.

Особливо помітним стало подорожчання енергоносіїв. Ціни виробників на бензин у вересні підскочили на 20,3%.

Подальше посилення інфляційного тиску може змусити ФРС довше дотримуватися жорсткої монетарної політики, що створюватиме несприятливі умови для крипторинку.

Біткоїн ризикує втратити підтримку $80 000

Третім фактором є погіршення технічної картини Біткоїна.

За підсумками минулого тижня BTC закріпився приблизно на $82 000, опустившись нижче важливої зони підтримки $82 500–82 800.

Криптоаналітик Rekt Capital попередив, що тепер цей діапазон може перетворитися на опір. Якщо Біткоїн не зможе повернутися вище нього, зросте ризик падіння нижче $80 000 протягом наступних кількох тижнів.

Додатковим негативним сигналом стало зниження Coinbase Premium Index — індикатора, який відображає різницю між цінами BTC на американській біржі Coinbase та Binance.

18 жовтня показник опустився до -0,141, найнижчого рівня з 30 червня.

За оцінкою CryptoQuant, тривале перебування індексу в негативній зоні може свідчити про недостатній попит з боку американських інвесторів для поглинання тиску продавців.

На думку редакції PSM, найближчими днями ключовим для Біткоїна залишатиметься рівень $80 000. Його утримання на тлі відновлення фондових ринків може підтримати спроби зростання. Водночас слабкий попит інвесторів та несприятливі сигнали ФРС здатні посилити ризики подальшого зниження криптовалюти.

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Джерело: Cointelegraph.