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Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики

20.10.2026 10:10
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) розпочав новий тиждень поблизу $82 000 на тлі спроб відновлення фондових ринків після масштабного розпродажу. Водночас аналітики попереджають про ризик повторного падіння найбільшої криптовалюти до $80 000 і нижче. На подальшу динаміку можуть вплинути фінансові результати технологічних компаній, рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) та попит американських інвесторів

Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики

Фото: chatgpt.com

Фондові ринки намагаються відновитися

Після минулотижневого падіння світові фондові ринки почали демонструвати ознаки відновлення. У понеділок, 19 жовтня, південнокорейський індекс KOSPI зріс приблизно на 1,8%, а ф’ючерси на американський S&P 500 додали 0,7%.

Попереднього тижня S&P 500 втратив близько 2%, тоді як технологічні компанії опинилися під особливо сильним тиском через побоювання щодо витрат на штучний інтелект і боргових зобов’язань.

Цього тижня близько 15% компаній зі складу S&P 500 мають оприлюднити квартальну звітність. Серед них — Tesla та Meta, результати яких очікуються 21 жовтня.

На думку аналітиків, позитивна звітність може підтримати відновлення фондового ринку та покращити настрої інвесторів щодо ризикових активів, включно з криптовалютами.

ФРС може зберегти високі ставки

Другим важливим фактором залишається монетарна політика США. Наступне засідання ФРС заплановане на 27–28 жовтня.

За даними CME FedWatch, учасники ринку оцінюють імовірність збереження ставки в діапазоні 3,75–4% на жовтневому засіданні приблизно у 85%.

Водночас імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить близько 75%.

Читайте також: Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень

Причиною обережності регулятора залишається інфляція. У вересні споживчі ціни у США зросли на 3,7% у річному вимірі, а індекс цін виробників збільшився на 1,3% за місяць.

Особливо помітним стало подорожчання енергоносіїв. Ціни виробників на бензин у вересні підскочили на 20,3%.

Подальше посилення інфляційного тиску може змусити ФРС довше дотримуватися жорсткої монетарної політики, що створюватиме несприятливі умови для крипторинку.

Біткоїн ризикує втратити підтримку $80 000

Третім фактором є погіршення технічної картини Біткоїна.

За підсумками минулого тижня BTC закріпився приблизно на $82 000, опустившись нижче важливої зони підтримки $82 500–82 800.

Криптоаналітик Rekt Capital попередив, що тепер цей діапазон може перетворитися на опір. Якщо Біткоїн не зможе повернутися вище нього, зросте ризик падіння нижче $80 000 протягом наступних кількох тижнів.

Додатковим негативним сигналом стало зниження Coinbase Premium Index — індикатора, який відображає різницю між цінами BTC на американській біржі Coinbase та Binance.

18 жовтня показник опустився до -0,141, найнижчого рівня з 30 червня.

За оцінкою CryptoQuant, тривале перебування індексу в негативній зоні може свідчити про недостатній попит з боку американських інвесторів для поглинання тиску продавців.

На думку редакції PSM, найближчими днями ключовим для Біткоїна залишатиметься рівень $80 000. Його утримання на тлі відновлення фондових ринків може підтримати спроби зростання. Водночас слабкий попит інвесторів та несприятливі сигнали ФРС здатні посилити ризики подальшого зниження криптовалюти.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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