Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень

Біткоїн (BTC) може повернутися до висхідного тренду, якщо подолає важливий рівень опору. Криптоаналітик Captain Faibik, також відомий як CryptoCove, визначив цінову позначку, закріплення вище якої може стати сигналом до нового ралі. Водночас на ринку зберігається тиск продавців

Станом на 16 жовтня 2026 року Біткоїн торгувався приблизно по $82 166, втративши понад 5% вартості за попередні два тижні.

Яку ціну має подолати Біткоїн

За оцінкою аналітика, головною умовою відновлення зростання є впевнений прорив рівня $84 600.

На чотиригодинному графіку BTC формується спадний канал — технічна модель, за якої ціна рухається між двома похилими лініями опору та підтримки.

Вихід із такої формації вгору може свідчити про послаблення продавців і повернення покупців на ринок.

Додатковим аргументом на користь позитивного сценарію стала здатність Біткоїна втриматися поблизу $81 583. Цю позначку експерт розглядає як важливу зону купівлі.

Однак одного короткочасного підйому вище $84 600 недостатньо. Для підтвердження прогнозу криптовалюті необхідно закріпитися над рівнем опору.

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Що заважає відновленню BTC

Одним із головних негативних сигналів залишається послаблення попиту з боку американських інвесторів.

Індекс Coinbase Bitcoin Premium, який відображає різницю між цінами BTC на Coinbase та Binance, опустився до -0,1412.

Від’ємне значення свідчить, що Біткоїн на Coinbase торгувався дешевше, ніж на глобальній біржі. Це може вказувати на слабший попит або сильніший тиск продавців на американському ринку.

Для стійкого відновлення важливим може стати повернення інституційних покупців, зокрема через біржові фонди на Біткоїн.

Окрему увагу аналітики приділяють iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock, який є одним із найбільших інструментів інституційного доступу до BTC.

Що показує активність трейдерів

Попри зростання Біткоїна більш ніж на 8% за останні 30 днів, короткострокова динаміка залишається нестабільною.

За добу торговельний обсяг криптовалюти скоротився більш ніж на 24% — до $30,9 млрд. Це свідчить про зниження активності учасників ринку.

На думку редакції PSM, рівень $84 600 може стати важливою перевіркою готовності Біткоїна до нового зростання. Проте технічний прорив потребуватиме підтвердження попитом і торговельною активністю. Поки американські інвестори демонструють обережність, ризик повторного зниження залишається актуальним.

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Джерело: Finbold.