Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Користувачі Біткоїна витратили майже $21 млн на комісії

16.10.2026 14:00
Микола Деркач

Користувачі мережі Біткоїна (BTC) за третій квартал 2026 року сплатили майже $21 млн комісій за транзакції. При цьому кількість BTC, яку отримували майнери, поступово скорочувалася, хоча сама криптовалюта за три місяці подорожчала більш ніж на 43%

Користувачі Біткоїна витратили майже $21 млн на комісії

Фото: chatgpt.com

За даними аналітичної платформи Glassnode станом на 15 жовтня, загальна сума комісій у липні–вересні становила приблизно $20,96 млн.

Скільки заробили майнери Біткоїна

Протягом третього кварталу надходження від транзакційних комісій розподілилися таким чином:

  • Липень — 94,1523 BTC, або приблизно $5,91 млн.
  • Серпень — 98,4015 BTC, або близько $7,73 млн.
  • Вересень — 87,5343 BTC, або приблизно $7,32 млн.

Найбільшу суму в доларовому еквіваленті майнери отримали в серпні. У вересні надходження зменшилися як у BTC, так і в доларах.

Водночас середня ціна Біткоїна зростала: приблизно $62 830 у липні, $78 564 у серпні та $83 570 у вересні.

Це означає, що збільшення вартості криптовалюти частково компенсувало скорочення обсягу комісій у BTC.

Читайте також: Біткоїн опинився біля критичної межі — аналітики

Чому комісії можуть знижуватися

Комісії в мережі Біткоїна залежать насамперед від завантаженості блокчейну та обсягу даних, які займає транзакція. Вони не визначаються сумою переказу в доларах.

Коли користувачі активніше здійснюють операції, конкуренція за місце в блоках зростає. Це може підвищувати вартість транзакцій.

Скорочення надходжень від комісій у BTC наприкінці кварталу може свідчити про послаблення попиту на проведення операцій безпосередньо в мережі.

Водночас ці показники не відображають усіх доходів майнерів, адже вони також отримують винагороду за створення нових блоків.

Що відбувається з ціною BTC

Попри зниження активності в мережі, Біткоїн завершив третій квартал зі зростанням більш ніж на 43%, перервавши серію з трьох кварталів падіння.

На момент аналізу криптовалюта торгувалася приблизно по $80 984.

Подальше збільшення сукупних комісій у четвертому кварталі може стати одним із сигналів відновлення попиту на транзакції. Проте сама по собі динаміка комісій не визначає майбутній курс BTC.

На думку редакції PSM, різниця між зростанням ціни Біткоїна та скороченням комісій у мережі демонструє, що ринковий попит на актив не завжди супроводжується активнішим використанням блокчейну. Для оцінки стану мережі важливо аналізувати не лише курс, а й обсяги транзакцій та доходи майнерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може стати стабільнішим за золото — експерт

Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC

Біткоїн може зрости до $180 000: експерт назвав дату

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може стати стабільнішим за золото — експерт 15.10.2026

Біткоїн може стати стабільнішим за золото — експерт
Біткоїн може зрости до $180 000: експерт назвав дату 14.10.2026

Біткоїн може зрости до $180 000: експерт назвав дату
Біткоїн опинився біля критичної межі — аналітики 13.10.2026

Біткоїн опинився біля критичної межі — аналітики
П’ять подій цього тижня можуть різко змінити курс Біткоїна: на що звернути увагу 12.10.2026

П’ять подій цього тижня можуть різко змінити курс Біткоїна: на що звернути увагу
Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC 09.10.2026

Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC
Відтік Біткоїна з криптобірж сягнув семимісячного максимуму 08.10.2026

Відтік Біткоїна з криптобірж сягнув семимісячного максимуму

Вибір редакції
Всі
Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

 Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

 Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес
ТОП статей 09.10.2026

Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес

 iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

Останні новини
Сьогодні  19:00

Вчені створили кристал часу, що допоможе роботам змінювати форму

 Сьогодні  18:30

До $100 000 на цифрові рішення для держави: відкрито набір компаній

 Сьогодні  18:00

Мозок продовжує обробляти мову навіть під наркозом — вчені

 Сьогодні  17:00

ШІ OpenAI самостійно отримав доступ до криптогаманця та витратив кошти

 Сьогодні  16:00

12 українських стартапів представлять Україну на Slush 2026

 Сьогодні  15:00

Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

 Сьогодні  14:00

Користувачі Біткоїна витратили майже $21 млн на комісії

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image