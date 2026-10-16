Користувачі Біткоїна витратили майже $21 млн на комісії

Користувачі мережі Біткоїна (BTC) за третій квартал 2026 року сплатили майже $21 млн комісій за транзакції. При цьому кількість BTC, яку отримували майнери, поступово скорочувалася, хоча сама криптовалюта за три місяці подорожчала більш ніж на 43%

За даними аналітичної платформи Glassnode станом на 15 жовтня, загальна сума комісій у липні–вересні становила приблизно $20,96 млн.

Скільки заробили майнери Біткоїна

Протягом третього кварталу надходження від транзакційних комісій розподілилися таким чином:

Липень — 94,1523 BTC, або приблизно $5,91 млн.

Серпень — 98,4015 BTC, або близько $7,73 млн.

Вересень — 87,5343 BTC, або приблизно $7,32 млн.

Найбільшу суму в доларовому еквіваленті майнери отримали в серпні. У вересні надходження зменшилися як у BTC, так і в доларах.

Водночас середня ціна Біткоїна зростала: приблизно $62 830 у липні, $78 564 у серпні та $83 570 у вересні.

Це означає, що збільшення вартості криптовалюти частково компенсувало скорочення обсягу комісій у BTC.

Читайте також: Біткоїн опинився біля критичної межі — аналітики

Чому комісії можуть знижуватися

Комісії в мережі Біткоїна залежать насамперед від завантаженості блокчейну та обсягу даних, які займає транзакція. Вони не визначаються сумою переказу в доларах.

Коли користувачі активніше здійснюють операції, конкуренція за місце в блоках зростає. Це може підвищувати вартість транзакцій.

Скорочення надходжень від комісій у BTC наприкінці кварталу може свідчити про послаблення попиту на проведення операцій безпосередньо в мережі.

Водночас ці показники не відображають усіх доходів майнерів, адже вони також отримують винагороду за створення нових блоків.

Що відбувається з ціною BTC

Попри зниження активності в мережі, Біткоїн завершив третій квартал зі зростанням більш ніж на 43%, перервавши серію з трьох кварталів падіння.

На момент аналізу криптовалюта торгувалася приблизно по $80 984.

Подальше збільшення сукупних комісій у четвертому кварталі може стати одним із сигналів відновлення попиту на транзакції. Проте сама по собі динаміка комісій не визначає майбутній курс BTC.

На думку редакції PSM, різниця між зростанням ціни Біткоїна та скороченням комісій у мережі демонструє, що ринковий попит на актив не завжди супроводжується активнішим використанням блокчейну. Для оцінки стану мережі важливо аналізувати не лише курс, а й обсяги транзакцій та доходи майнерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може стати стабільнішим за золото — експерт

Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC

Біткоїн може зрости до $180 000: експерт назвав дату

Джерело: Finbold.