Біткоїн може стати стабільнішим за золото — експерт

Біткоїн (BTC) у майбутньому може перевершити золото за ринковою капіталізацією та навіть стати менш волатильним за дорогоцінний метал. Таку думку висловив відомий економіст і автор книги «Стандарт Біткоїна» Сайфедін Аммус, який вважає, що найбільша криптовалюта поступово перетворюється на повноцінну форму грошей

Чому Біткоїн може перевершити золото

На думку Аммуса, одна з головних помилок критиків криптовалюти полягає в тому, що вони оцінюють її грошову функцію виключно за кількістю повсякденних платежів.

Економіст переконаний, що використання Біткоїна як засобу збереження вартості вже є частиною його становлення як грошей.

Тобто навіть якщо власники BTC переважно накопичують криптовалюту, а не розраховуються нею в магазинах, це не означає, що вона не може виконувати грошових функцій.

Аммус прогнозує, що зі збільшенням масштабів ринку Біткоїн поступово стане менш схильним до різких коливань вартості.

У перспективі, на його думку, криптовалюта може виявитися стабільнішою навіть за золото, яке традиційно вважають одним із головних інструментів збереження капіталу.

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Що заважає Біткоїну стати повноцінними грошима

Прогноз Аммуса став відповіддю на аргументи професора економіки Лоуренса Вайта, автора книги «Better Money: Gold, Fiat, or Bitcoin?».

Вайт вважає, що фіксована пропозиція Біткоїна створює серйозні перешкоди для його використання як повсякденного платіжного засобу.

На відміну від традиційних валют, пропозиція BTC не може оперативно змінюватися відповідно до коливань попиту.

Через це різкі зміни зацікавленості інвесторів здатні спричиняти значні цінові коливання, що ускладнює використання криптовалюти для звичайних розрахунків.

Економіст також звернув увагу на розвиток стейблкоїнів, які вже випереджають Біткоїн за обсягами транзакцій.

Аммус, своєю чергою, переконаний, що нинішня волатильність не визначає майбутнього криптовалюти. На його думку, зі зростанням ринку ці коливання можуть поступово зменшуватися.

Наскільки має зрости Біткоїн, щоб обігнати золото

Попри оптимістичні очікування, між ринковою вартістю Біткоїна та золота залишається величезна різниця.

За даними Cointelegraph, капіталізація BTC становить приблизно $1,6 трлн, тоді як загальна ринкова вартість золота наближається до $29 трлн.

Таким чином, щоб перевершити дорогоцінний метал за цим показником, Біткоїну необхідно збільшити свою капіталізацію більш ніж у 18 разів за незмінної вартості ринку золота.

Подібний сценарій раніше розглядали й інші представники криптоіндустрії.

Зокрема, у травні 2025 року керівник європейського дослідницького напряму Bitwise Андре Драгош повідомив про прогноз компанії, згідно з яким Біткоїн може досягти $1 млн до 2029 року.

За таким сценарієм його капіталізація могла б наблизитися до вартості всього ринку золота.

Водночас генеральний директор Blockstream Адам Бек також припускав, що Біткоїн поступово конкуруватиме із золотом як інструмент захисту капіталу на тлі глобальної фінансової нестабільності та інфляції.

Отже, дедалі більше представників криптоіндустрії розглядають Біткоїн як потенційного конкурента золота. Проте досягнення порівнянної капіталізації та зниження волатильності залишаються довгостроковими припущеннями. Їхня реалізація залежатиме від масштабів поширення криптовалюти, попиту інвесторів та подальшого розвитку світового фінансового ринку.

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Джерело: Cointelegraph.