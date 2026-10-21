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Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном

21.10.2026 18:30
Микола Деркач

Великі власники Біткоїна (BTC) за останній місяць збільшили свої запаси майже на 89 тис. монет, попри нестабільність крипторинку. Водночас попит із боку біржових фондів та компаній послаблюється. На торгах 20 жовтня ціна BTC опускалася нижче $81 400

Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном

Фото: chatgpt.com

Скільки Біткоїнів накопичили великі власники

За даними аналітичної платформи Santiment, із 19 вересня гаманці, на яких зберігається від 10 до 10 000 BTC, наростили сукупний баланс на 88 987 монет.

Загальні запаси цієї категорії адрес перевищили 13,69 млн BTC — максимум за останні шість місяців. Таким чином, попри падіння котирувань, великі учасники ринку не поспішають скорочувати свої позиції.

Такі гаманці часто називають «китами», хоча одна адреса не завжди відповідає одному інвестору. Зміна їхнього балансу свідчить про перерозподіл активів у мережі, але сама по собі не гарантує майбутнього подорожчання.

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Чому великі покупки поки не підтримали ціну

Паралельно з накопиченням зменшилася активність деяких великих інституційних покупців. Американські спотові Біткоїн-ETF 19 жовтня залучили $526,6 млн — найбільший денний приплив майже за місяць. Проте від початку жовтня їхній сукупний результат залишався від’ємним: близько $90,57 млн чистого відтоку.

Крім того, компаніям, які купують BTC для корпоративних резервів, стало складніше залучати фінансування. Старший дослідник HashKey Тім Сан пов’язує це з вищою вартістю запозичень і зменшенням премії в оцінці акцій таких компаній.

Раніше саме ETF і компанії, які формують резерви в BTC, забезпечували значну частину додаткового попиту на монету. Послаблення цих каналів пояснює, чому накопичення китів поки не спричинило стійкого ралі.

Чого чекати від ринку

Накопичення великими гаманцями може допомогти поглинати пропозицію монет під час розпродажів. Однак подальша динаміка залежатиме також від процентних ставок, ліквідності та повернення попиту з боку інституційних інвесторів.

На думку редакції PSM, збільшення запасів великих власників є позитивним сигналом щодо довгострокового інтересу до BTC, але його недостатньо, щоб прогнозувати швидке зростання ціни.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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