Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober

Історична динаміка жовтня вказує на можливе зростання Біткоїна до $92,6-94,5 тис. до кінця місяця. Однак повторення такого сценарію не гарантоване

Станом на 20 жовтня Біткоїн торгувався приблизно по $82 663. Попри падіння більш ніж на 5% у перші два тижні місяця, статистика минулих років залишає підстави для позитивного сценарію.

За даними CryptoRank, у 2011-2025 роках середня жовтнева дохідність BTC становила 13%. Якщо застосувати її до ціни на початку цього місяця — близько $83 592, — розрахунковий орієнтир на 31 жовтня становитиме $94 459.

Медіанний жовтневий приріст становив 10,8%, що відповідає ціні близько $92 620. Середнє між двома ціновими орієнтирами — приблизно $93 539, або на 13,16% вище за котирування 20 жовтня.

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Водночас результати окремих років суттєво відрізнялися: у жовтні 2013-го Біткоїн подорожчав на 53,8%, а у жовтні 2011-го втратив 35,1%. Отже, сприятлива сезонність не виключає різкого падіння.

Редакція PSM звертає увагу, що наведені ціни є математичними сценаріями на основі минулої дохідності. Для інвесторів в Україні результат у гривні також залежатиме від валютного курсу та витрат на обмін. Історичну статистику не варто сприймати як гарантію прибутку чи самостійну підставу для інвестицій.

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Джерело: Finbold.