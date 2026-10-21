Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober

21.10.2026 10:00
Микола Деркач

Історична динаміка жовтня вказує на можливе зростання Біткоїна до $92,6-94,5 тис. до кінця місяця. Однак повторення такого сценарію не гарантоване

Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober

Фото: chatgpt.com

Станом на 20 жовтня Біткоїн торгувався приблизно по $82 663. Попри падіння більш ніж на 5% у перші два тижні місяця, статистика минулих років залишає підстави для позитивного сценарію.

За даними CryptoRank, у 2011-2025 роках середня жовтнева дохідність BTC становила 13%. Якщо застосувати її до ціни на початку цього місяця — близько $83 592, — розрахунковий орієнтир на 31 жовтня становитиме $94 459.

Медіанний жовтневий приріст становив 10,8%, що відповідає ціні близько $92 620. Середнє між двома ціновими орієнтирами — приблизно $93 539, або на 13,16% вище за котирування 20 жовтня.

Читайте також: Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики

Водночас результати окремих років суттєво відрізнялися: у жовтні 2013-го Біткоїн подорожчав на 53,8%, а у жовтні 2011-го втратив 35,1%. Отже, сприятлива сезонність не виключає різкого падіння.

Редакція PSM звертає увагу, що наведені ціни є математичними сценаріями на основі минулої дохідності. Для інвесторів в Україні результат у гривні також залежатиме від валютного курсу та витрат на обмін. Історичну статистику не варто сприймати як гарантію прибутку чи самостійну підставу для інвестицій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

5 подій цього тижня, які можуть вплинути на крипторинок

Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз

Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном 21.10.2026

Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном
Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал 21.10.2026

Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал
Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики 20.10.2026

Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики
Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз 19.10.2026

Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз
Названо дату, коли квантові комп’ютери можуть зламати захист Біткоїна 18.10.2026

Названо дату, коли квантові комп’ютери можуть зламати захист Біткоїна
Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень 17.10.2026

Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

 Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

 Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

Останні новини
Сьогодні  20:00

Інвестори в акції стали нервовішими за криптотрейдерів — дослідження

 Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до 6 фінкомпаній та ломбарду

 Сьогодні  19:00

Mastercard представила інструмент для автоматизованих платежів ШІ-агентів

 Сьогодні  18:30

Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном

 Сьогодні  18:00

Укрпошта запустила власний маркетплейс

 Сьогодні  17:00

Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів

 Сьогодні  16:00

4 акції, які можуть різко зрости — аналітик

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image