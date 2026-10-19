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Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз

19.10.2026 14:50
Микола Деркач

Ринкова капіталізація Біткоїна (BTC) може досягти $5 трлн уже у 2029 році. Такий сценарій визначив штучний інтелект ChatGPT, оцінивши перспективи найбільшої криптовалюти на найближчі роки. Для досягнення цієї позначки вартість одного BTC повинна зрости приблизно до $249 000

Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз

Фото: chatgpt.com

Водночас терміни реалізації прогнозу залежатимуть від попиту інвесторів, загальної ситуації на фінансових ринках та подальшого розвитку криптоіндустрії.

Скільки має коштувати Біткоїн

Станом на 18 жовтня 2026 року BTC торгувався приблизно по $81 950. В обігу перебувало близько 20,09 млн монет.

За такої пропозиції для досягнення капіталізації $5 трлн ціна Біткоїна має піднятися до $248 880. Це означає зростання приблизно на 204% від поточного рівня.

Основним сценарієм ChatGPT назвав 2029 рік. Однак за сприятливих умов криптовалюта може досягти цілі вже у 2028-му. Якщо ж ринок залишатиметься слабким, терміни можуть зміститися на 2030–2031 роки.

Щоб досягти прогнозованої ціни до жовтня 2029 року, Біткоїну необхідно дорожчати в середньому приблизно на 44,8% щороку. Це математичний розрахунок, а не гарантія рівномірного зростання.

Читайте також: Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень

Що може прискорити зростання BTC

Одним із головних чинників залишається інституційний попит, зокрема через американські спотові Біткоїн-ETF.

Проте останні показники свідчать про обережність інвесторів. Лише 16 жовтня чистий відтік коштів із таких фондів становив $82,4 млн. За тиждень із 12 до 16 жовтня інвестори вивели $228,4 млн.

Водночас компанія Strategy продовжує накопичувати криптовалюту. За тиждень із 5 до 11 жовтня вона придбала ще 250 BTC приблизно за $21,5 млн, збільшивши загальні запаси до 848 250 монет.

Додатковим потенційним стимулом стане халвінг 2028 року. Після нього винагорода майнерів за блок скоротиться з 3,125 до 1,5625 BTC, що сповільнить надходження нових монет на ринок.

Які ризики залишаються

У короткостроковій перспективі важливою підтримкою для Біткоїна є зона $79 694–80 000. Її втрата може відкрити шлях до $78 000 або навіть $76 500.

Для відновлення зростання BTC потрібно повернутися вище $82 600 та подолати опір у діапазоні $84 000–87 000.

На думку редакції PSM, капіталізація $5 трлн є досяжним математичним орієнтиром, однак його реалізація вимагатиме тривалого зростання попиту. Халвінг та інституційні інвестиції можуть підтримати Біткоїн, але не гарантують досягнення прогнозованої ціни у визначений термін.

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Джерело: Finbold. 

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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