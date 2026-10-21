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Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал

21.10.2026 15:30
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) сформував на ціновому графіку надзвичайно рідкісну технічну модель, яка в минулому передувала масштабним рухам криптовалюти. За оцінкою аналітика SuperBitcoinBro, подібна ситуація виникала лише п’ять разів за всю історію BTC. Цього разу експерт очікує сильного висхідного руху, хоча ризик подальшого падіння зберігається

Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал

Фото: chatgpt.com

Станом на 20 жовтня 2026 року Біткоїн торгувався приблизно по $81 362, втративши майже 2% за добу. Останні чотири тижні криптовалюта перебувала у фазі нестабільної консолідації.

Який рідкісний сигнал сформував Біткоїн

Криптоаналітик SuperBitcoinBro звернув увагу на незвичайну ситуацію на денному графіку BTC.

Протягом останніх 28 днів усі денні ціни закриття залишалися в межах тіла однієї свічки. Це означає, що протягом майже місяця криптовалюта не змогла вийти за межі порівняно вузького цінового діапазону.

За спостереженнями аналітика, подібна модель формувалася лише п’ять разів за історію Біткоїна. У кожному з розглянутих випадків після першого прориву ціна продовжувала рухатися в обраному напрямку.

Серед прикладів — поведінка BTC після обвалу ринку на початку пандемії COVID-19, а також період перед масштабним розпродажем у листопаді 2018 року.

Таким чином, сигнал не обов’язково означає зростання. Він вказує на можливість сильного цінового руху після завершення консолідації.

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Який рівень визначить подальший рух BTC

SuperBitcoinBro вважає, що ключова зона підтримки зараз розташована поблизу $81 115.

Якщо покупці почнуть активно накопичувати Біткоїн біля нижньої межі поточного діапазону, це може створити передумови для масштабного висхідного руху.

Водночас утримання підтримки не гарантує реалізації позитивного сценарію. Прорив нижньої межі може, навпаки, прискорити падіння криптовалюти.

Експерт не назвав конкретної цінової цілі, однак припускає, що наступний рух BTC може бути значно сильнішим за коливання останніх тижнів.

Інституційні інвестори збільшують вкладення

Попри зниження вартості Біткоїна, американські спотові BTC-ETF продемонстрували суттєвий приплив капіталу.

19 жовтня інвестори спрямували до цих фондів $526,6 млн. Це найбільший одноденний чистий приплив майже за місяць.

Головним джерелом зростання став iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock, який окремо залучив $665,2 млн. Водночас частина інших фондів зафіксувала відтік коштів.

Крім того, BlackRock подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) документи для реєстрації нового фонду iShares Bitcoin Managed Protection ETF (PBIT).

Він передбачає використання опціонних стратегій для отримання обмеженої участі у зростанні Біткоїна з певним механізмом захисту від падіння.

Ринкова капіталізація BTC станом на 20 жовтня становила приблизно $1,63 трлн, а добовий обсяг торгів — близько $24 млрд.

На думку редакції PSM, рідкісна технічна модель може свідчити про наближення періоду підвищеної волатильності Біткоїна. Водночас лише п’яти історичних випадків недостатньо для надійного прогнозування. Подальший напрямок залежатиме від здатності BTC утримати підтримку $81 115, активності покупців та стійкості інституційного попиту.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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