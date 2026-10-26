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Біткоїн чи Ethereum: які ETF залучили гроші, а які втратили мільйони

26.10.2026 13:00
Микола Деркач

Американські спотові Біткоїн-ETF завершили тиждень із припливом коштів, тоді як фонди на Ethereum знову втратили капітал. Різниця збереглася навіть після масштабного виведення грошей із BTC-фондів наприкінці тижня

Біткоїн чи Ethereum: які ETF залучили гроші, а які втратили мільйони

Фото: chatgpt.com

Про це пише CryptoPotato, посилаючись на статистику SoSoValue та Farside Investors.

За підрахунками CryptoPotato, протягом 19–23 жовтня Біткоїн-ETF залучили близько $305 млн чистого припливу. Ethereum-ETF за цей період втратили приблизно $220 млн. Для фондів на ETH це вже четвертий поспіль тиждень відтоку.

Початок тижня був сприятливим для Біткоїна. За таблицею Farside, у понеділок фонди отримали $526,7 млн, у вівторок — $23,2 млн, а в середу — $524,8 млн. Проте за наступні дві сесії інвестори вивели понад $773 млн.

Отже, значна частина надходжень швидко покинула фонди. Сума денних показників Farside дає близько $301 млн за тиждень — дещо менше, ніж у підрахунку CryptoPotato, який використовує дані двох платформ. Водночас обидві оцінки підтверджують позитивний підсумок для BTC-ETF.

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У фондів на Ethereum ситуація слабша. За даними Farside, у понеділок вони втратили $103,3 млн, у вівторок — $26,1 млн, а в четвер — $110,6 млн. Надходження в середу та п’ятницю становили лише $14,9 млн і $4,4 млн відповідно та не перекрили втрат.

CryptoPotato зазначає, що з кінця вересня чистий відтік із Ethereum-ETF перевищив $1,2 млрд. Накопичений чистий приплив за весь час роботи цих фондів опустився нижче $12,75 млрд. Йдеться саме про баланс надходжень і виведень, а не про загальну вартість активів під управлінням.

Для українців, які стежать за крипторинком, американські ETF можуть слугувати одним з індикаторів попиту. Проте їхня статистика охоплює лише окремий сегмент ринку й не показує всіх операцій із BTC та ETH.

Редакція PSM звертає увагу, що позитивний тижневий результат Біткоїн-ETF приховує різке погіршення наприкінці періоду. Тому оцінювати настрої варто за кількома послідовними сесіями: сам по собі приплив у фонди ще не гарантує зростання криптовалюти.

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Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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