Binance прокоментувала масштабну атаку: що буде з коштами користувачів

Binance оприлюднила попередні результати розслідування атаки та оцінила збитки приблизно у $6,3 млрд. Біржа заявила про замороження близько $3 млрд пов’язаних з інцидентом активів і пообіцяла повністю покрити втрати власним коштом та за рахунок фонду SAFU

Binance: попередні результати розслідування інциденту безпеки та повне відшкодування збитків

Попередні результати розслідування Binance вказують на те, що інцидент безпеки міг бути пов’язаний із компрометацією ноутбука DevOps-інженера, унаслідок чого зловмисник отримав доступ до сервісного контейнера та зміг ініціювати несанкціоновані транзакції з виведення коштів. Наразі не виявлено свідчень витоку приватних ключів гаманців. Після завершення розслідування та повної перевірки всіх фактів ми опублікуємо докладний технічний звіт про інцидент.

За попередньою оцінкою, загальна сума збитків становить близько 6,3 млрд доларів США. Спільно з партнерами у блокчейн-індустрії ми вжили заходів для замороження активів, пов’язаних з інцидентом. Наразі в блокчейні заморожено активи на суму близько 3 млрд доларів США.

Binance повністю відшкодує всі збитки за рахунок фонду SAFU та власних коштів компанії. Кошти користувачів у безпеці. Інцидент не вплинув на внесення депозитів: ці операції здійснюються у звичному режимі. Після завершення заходів з усунення наслідків інциденту ми також опублікуємо оновлений звіт про підтвердження резервів (Proof of Reserves).

Читайте також: Кити Біткоїна зменшили перекази на Binance

Binance невідкладно вжила таких запобіжних заходів:

Тимчасово призупинила виведення коштів на час комплексного перегляду системи безпеки сервісу виведення коштів і пов’язаних із ним адрес.

Відкликала авторизацію адреси, пов’язаної з інцидентом.

Залучила правоохоронні органи та партнерів у сфері блокчейн-аналітики для відстеження руху коштів і забезпечення їх повернення.

Наші команди працюють цілодобово, щоб забезпечити безпечне й комплексне усунення наслідків інциденту. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами для встановлення осіб зловмисників і притягнення їх до відповідальності», — йдеться в офіційній заяві Binance.

Співгенеральний директор Binance Річард Тенг окремо уточнив обставини атаки: «Хочу наголосити: зловмисник не просто скористався правами доступу одного інженера, і не йдеться про одну дію “в один клік”. Атака була складнішою та складалася з кількох етапів. Наразі наше розслідування не встановило відповідальності жодного конкретного працівника».

Повний коментар Річарда Тенга — у дописі в X.

Раніше ми писали про можливий злам Бінанс.

Редакція PSM звертає увагу, що оприлюднені висновки Binance є попередніми, а замороження активів ще не означає їх повернення. Для оцінки наслідків інциденту важливими будуть остаточний технічний звіт, оновлене підтвердження резервів і фактичне виконання зобов’язань щодо відшкодування збитків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode

Біткоїн чи Ethereum: які ETF залучили гроші, а які втратили мільйони

Крипторинок втратив $50 млрд за пів години: що сталося