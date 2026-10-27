Кити Біткоїна зменшили перекази на Binance

Великі власники Біткоїна скорочують перекази монет на Binance, тоді як надходження від дрібних інвесторів майже подвоїлися за пів року. Розбіжність може вказувати на різну готовність цих груп продавати BTC

У матеріалі Finbold від 26 жовтня наведено дані CryptoQuant: сума надходжень від роздрібних власників за 30 днів сягнула $10,75 млрд проти $5,5 млрд шість місяців тому. Це зростання приблизно на 95,45%.

Як змінилася активність китів

Надходження від великих власників рухалися у протилежному напрямку: з $5,9 млрд наприкінці серпня до $3,8 млрд. Зниження становить близько 35,59% за два місяці. Отже, кити зменшили обсяг монет, які переводять на біржу, але не припинили такі операції.

На момент виходу матеріалу Біткоїн коштував близько $80 670, втративши понад 7% за три попередні тижні. Ці котирування стосуються 26 жовтня, а не поточної ціни активу.

Аналітик Darkfost звернув увагу на важливість подальшої поведінки китів: чи збережуть вони стриманість, якщо ціна продовжить зростати.

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Чому переказ ще не означає продаж

Переказ на біржу робить монети доступними для торгівлі, проте сам по собі не підтверджує укладення угоди. Тому зростання надходжень не дає підстав стверджувати, що весь цей обсяг уже продали. Так само скорочення переказів китів не доводить, що вони купують BTC.

Окреме обмеження — охоплення показника. Йдеться про Binance, тому ці дані не описують усі криптобіржі та весь попит на Біткоїн. Для оцінки ринку важливо відрізняти рух монет від фактичного результату торгів.

Редакція PSM звертає увагу, що українським власникам криптовалют варто оцінювати цей сигнал разом з іншими даними. Різна поведінка великих і дрібних учасників допомагає зрозуміти настрої, але не визначає майбутній напрямок ціни.

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Джерело: Finbold.