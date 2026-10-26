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Що може різко змінити курс Біткоїна цього тижня

26.10.2026 18:00
Микола Деркач

Рішення ФРС, статистика інфляції та ВВП США, а також звіти технологічних гігантів можуть посилити коливання Біткоїна протягом 26–30 жовтня. Криптовалюта входить у насичений подіями тиждень після падіння нижче $80 000

Що може різко змінити курс Біткоїна цього тижня

Фото: chatgpt.com

Про це пише CryptoPotato, посилаючись на огляд The Kobeissi Letter. Дати ключових економічних подій підтверджують офіційні календарі американських установ.

Першим важливим випробуванням стане рішення Федеральної резервної системи щодо ставки. За календарем ФРС, засідання відбудеться 27–28 жовтня, а його підсумки стануть відомі в середу.

За даними CryptoPotato, більшість опитаних Reuters економістів очікують збереження ставки. Тому увага інвесторів буде прикута до пояснень регулятора: чи бачить він потребу в подальшому посиленні політики. Жорсткі сигнали можуть тиснути на ризикові активи, тоді як м’якша риторика — підтримати попит на них.

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У четвер, 29 жовтня, Бюро економічного аналізу США оприлюднить першу оцінку ВВП за третій квартал і звіт про доходи та витрати населення за вересень. Останній містить індекс цін PCE — один із ключових для ФРС показників інфляції.

Поєднання стійкого економічного зростання та високої інфляції може посилити очікування тривалого збереження жорсткої політики. Для крипторинку важливими будуть саме відхилення фактичних даних від прогнозів.

Окремий чинник — корпоративна звітність. За наведеним CryptoPotato календарем, у середу результати представлять Microsoft та Alphabet, у четвер — Amazon та Intel. Інвестори оцінюватимуть, чи виправдовує зростання бізнесу масштабні витрати на ШІ. Настрої щодо технологічних акцій можуть позначитися й на Біткоїні.

Для українських власників криптовалют ці події також мають значення: BTC торгується на глобальному ринку, тому реакція на американські новини відображається у котируваннях незалежно від країни користувача.

Редакція PSM звертає увагу, що насичений календар не визначає напрямку руху ціни. Важливою буде сукупна реакція на рішення ФРС, наступну статистику та звітність: перший стрибок котирувань ще не означає формування стійкої тенденції.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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