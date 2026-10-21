Інвестори в акції стали нервовішими за криптотрейдерів — дослідження

Побоювання щодо падіння американського фондового ринку посилилися на тлі розпродажу технологічних акцій. Водночас Біткоїн зберігає відносну стійкість: його ціна коливається в діапазоні $80–84 тис. Дані аналітичної компанії Block Scholes за 21 жовтня свідчать про незвичне зближення очікуваної волатильності акцій і криптовалют

Чому інвестори в акції стали обережнішими

За останні два тижні акції американських виробників мікрочипів втратили близько 20%. Індекс Nasdaq 100 зафіксував найгірший тижневий результат із квітня 2025 року, коли ринки реагували на митні суперечки.

На цьому тлі індекс страху VIX, який відображає очікувані коливання S&P 500, піднявся до найвищого рівня з липневого засідання Федеральної резервної системи США. Інвестори дедалі більше непокояться щодо високих оцінок ШІ-компаній та перспектив їхньої прибутковості.

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Що показує крипторинок

Попри напруження на Волл-стріт, очікувана волатильність Біткоїна зростала помірно. За даними опціонного ринку, семиденний показник піднявся з менш ніж 30% приблизно до 33%. Для Ethereum зростання виявилося суттєвішим — майже на 10 відсоткових пунктів.

Співвідношення очікуваної волатильності BTC до волатильності S&P 500 зараз становить менш ніж два, хоча з 2021 року зазвичай було ближчим до трьох. Тобто різниця між очікуваними коливаннями криптовалюти та американських акцій скоротилася.

Водночас ці індикатори відображають очікування учасників опціонного ринку, а не результати прямого опитування інвесторів.

Чи надовго збережеться спокій

Повністю впевненими криптотрейдерів назвати не можна. На ринку опціонів Ethereum попит на захист від падіння зріс: семиденні опціони пут торгувалися з премією близько восьми пунктів волатильності до опціонів кол.

Аналітики нагадують, що впродовж останніх п’яти років коливання BTC зазвичай посилювалися в четвертому кварталі. Додатковими чинниками ризику стануть проміжні вибори у США 3 листопада та засідання ФРС наприкінці жовтня і в грудні.

На думку редакції PSM, відносна стійкість Біткоїна не означає відсутності ризиків. Якщо розпродаж акцій посилиться, нервозність може швидко перекинутися й на цифрові активи.

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Джерело: Finbold.