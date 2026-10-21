4 акції, які можуть різко зрости — аналітик

Американські компанії, які займаються видобутком і переробкою стратегічно важливих мінералів, опинилися під сильним тиском продавців. Попри масштабне падіння котирувань, трейдери продовжують робити великі ставки на подальше зниження вартості їхніх акцій. Аналітики попереджають, що така стратегія може обернутися значними збитками у разі різкого відновлення ринку

Експерт із сировинних ринків Олівер Гросс (Oliver Groß) 20 жовтня звернув увагу на надзвичайно високий рівень коротких позицій у компаніях, пов’язаних із критично важливими мінералами, літієм, ураном і рідкісноземельними металами.

Проти яких компаній найбільше ставлять трейдери

За даними Fintel, найбільшу частку коротких позицій серед виділених аналітиком компаній мають чотири американські виробники стратегічної сировини.

Зокрема:

Critical Metals (CRML) — 33,85% акцій у вільному обігу продано в коротку.

United States Antimony (UAMY) — 28,50%.

MP Materials (MP) — 25,37%.

Energy Fuels (UUUU) — 22,66%.

Таким чином, у кожній із чотирьох компаній обсяг відкритих коротких позицій перевищує 20% акцій у вільному обігу.

Шорт-селери заробляють на падінні котирувань. Для цього вони позичають акції, продають їх на ринку, а згодом намагаються викупити дешевше та повернути власнику.

Однак якщо вартість акцій починає стрімко зростати, трейдери можуть бути змушені закривати позиції зі збитками. Це створює додатковий попит і здатне спровокувати так званий шорт-сквіз — різке прискорення зростання котирувань.

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Чому акції стратегічних компаній падають

Наприкінці 2025-го та на початку 2026 року компанії, пов’язані зі стратегічними мінералами, привертали значну увагу інвесторів через торговельне протистояння США та Китаю.

Пекін запровадив обмеження на експорт окремих рідкісноземельних матеріалів, які використовуються у виробництві електроніки, військового обладнання та інших високотехнологічних продуктів.

Водночас США активізували зусилля зі скорочення залежності від китайських постачальників.

На цьому тлі акції низки сировинних компаній досягли багаторічних максимумів. Проте після послаблення окремих торговельних суперечностей інтерес інвесторів знизився, що спричинило масштабну корекцію.

Додатковими проблемами залишаються високі витрати на видобуток, тривалі строки запуску нових підприємств та складність конкуренції з китайськими виробниками.

Чому шорт-селери ризикують втратити гроші

Попри падіння акцій, Олівер Гросс вважає подальше утримання великих коротких позицій ризикованим.

Причина полягає у стратегічному значенні цих компаній для американської економіки.

США та їхні союзники зацікавлені в розвитку власного видобутку й переробки критично важливої сировини. Тому підприємства сектору можуть і надалі отримувати державну підтримку.

Якщо очікування щодо розвитку галузі покращаться, акції компаній здатні різко відновитися після попереднього падіння.

Висока концентрація коротких позицій у такому разі може посилити висхідний рух, оскільки трейдери почнуть масово викуповувати акції для закриття своїх ставок на зниження.

Водночас сам по собі високий показник коротких позицій не гарантує подорожчання. Якщо фінансові результати компаній залишатимуться слабкими, падіння може продовжитися.

На думку редакції PSM, ситуація навколо американських сировинних компаній демонструє ризики надмірних ставок на падіння акцій. Значний обсяг коротких позицій створює передумови для різкого відновлення котирувань, однак подальша динаміка залежатиме від економічних результатів підприємств, державної підтримки та попиту на стратегічні матеріали.

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Джерело: Finbold.