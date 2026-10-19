2 акції, які подають сигнали до купівлі після падіння ринку

Американські фондові індекси завершили тиждень до 16 жовтня падінням: Nasdaq Composite втратив 4,5%, а S&P 500 — 1,9%. На тлі побоювань щодо оцінок ШІ-компаній, інфляції та ставок увагу інвесторів можуть привернути Adobe і Skyworks Solutions. Обидві компанії демонструють ознаки потенційного відновлення, хоча ризики залишаються

Adobe: ціна впала на третину

Акції Adobe (ADBE) 16 жовтня закрилися на рівні $245,20 — це на 32,6% нижче 52-тижневого максимуму $363,70.

Водночас компанія зберігає зростання доходів. У третьому кварталі 2026 фінансового року виручка Adobe збільшилася на 13% — до $6,76 млрд, а скоригований прибуток на акцію зріс на 15% — до $6,13. Річний регулярний дохід від ШІ-продуктів підскочив більш ніж на 150% і перевищив $650 млн.

Adobe розвиває ШІ-функції в Creative Cloud та Experience Cloud. Однак конкуренція і ризик зниження попиту на традиційне програмне забезпечення залишаються.

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З технічного погляду підтримка розташована в діапазоні $239–245. Закріплення вище $254–257 за зростання обсягів торгів може свідчити про відновлення.

Skyworks Solutions: ставка на чипи й об’єднання

Акції Skyworks Solutions (SWKS) 16 жовтня коштували $79,70, що на 14,1% нижче річного максимуму $92,80.

У третьому кварталі 2026 фінансового року компанія отримала близько $935 млн виручки та $1,08 скоригованого прибутку на акцію. Серед потенційних драйверів — попит на компоненти для смартфонів, автомобільної електроніки та інфраструктури ШІ.

Заплановане об’єднання з Qorvo може посилити бізнес. Об’єднана компанія також схвалила програму викупу акцій на $2 млрд, проте фактичні обсяги викупу не гарантовані. Водночас Skyworks планує припинити щоквартальні дивіденди.

Найближчі рівні підтримки — $78,50, $77,30 і $75,70, а опору — $81,30 та $82,90. Попри попереднє зростання, свічкова модель 16 жовтня вказала на ризик нового тиску продавців.

На думку редакції PSM, потенціал обох акцій залежить не лише від технічних сигналів, а й від здатності Adobe монетизувати ШІ та Skyworks успішно завершити інтеграцію з Qorvo. Ризик подальшого падіння котирувань зберігається.

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Джерело: Finbold.