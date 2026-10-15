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Три акції, які можуть зрости найближчим часом — аналітик

15.10.2026 18:00
Микола Деркач

Трейдер і аналітик Алі Мартінес назвав три американські акції, які можуть подорожчати найближчим часом. До переліку увійшли Apple (AAPL), Ondas (ONDS) та Nvidia (NVDA). Його очікування ґрунтуються на технічному аналізі — цінових моделях і сигналах, які можуть передувати зміні котирувань

Три акції, які можуть зрости найближчим часом — аналітик

Фото: chatgpt.com

Apple: можливий рух до $372

Акції Apple з кінця липня формують висхідний трикутник — графічну модель, за якої ціна поступово наближається до рівня опору. Після закриття торгів на позначці $341,27 інвестори стежать за рівнем $344,54.

Під час торгів 13 жовтня цей рівень уже тестували, проте закріпитися вище не вдалося.

Якщо котирування зможуть упевнено подолати зазначений бар’єр, Мартінес допускає підйом до $372 за акцію. Від передринкової ціни $343,44, зафіксованої 14 жовтня, це означало б потенційне зростання приблизно на 8,3%.

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Ondas: ставка на відновлення

На відміну від Apple, акції Ondas переживають корекцію. Аналітик розглядає сценарій відскоку з потенційною ціллю $8–10.

На премаркеті 14 жовтня папери ONDS коштували близько $5,53. Отже, досягнення верхньої межі прогнозу вимагало б значного подорожчання. Проте відновлення ціни не гарантоване, особливо за збереження тиску продавців.

Nvidia: сигнал на чотиригодинному графіку

Акції Nvidia на початку жовтня оновлювали максимуми, однак згодом відступили. До закриття торгів 13 жовтня вони втратили 4,48% і коштували $228,52.

Після корекції індикатор TD Sequential на чотиригодинному графіку подав сигнал купівлі. Його використовують для пошуку можливих точок розвороту ціни.

Мартінес припускає короткострокове відновлення NVDA, проте конкретної цілі не назвав. Сам індикатор не гарантує, що розворот відбудеться, і не визначає масштаб можливого зростання.

На думку редакції PSM, усі три прогнози залежать від підтвердження технічних сигналів. Найчіткіший ціновий орієнтир має Apple, тоді як сценарії для Ondas та Nvidia передбачають відскок після падіння. Водночас індикатори не усувають ризику подальшої корекції, тому сприймати їх як гарантію прибутку не варто.

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Джерело: Finbold. 

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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