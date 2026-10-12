Що чекає на S&P 500 після виборів у США — прогноз

Американський фондовий індекс S&P 500 може продемонструвати суттєве зростання після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада 2026 року. Історичні дані свідчать, що наступний після таких виборів рік зазвичай був одним із найуспішніших для американського фондового ринку

Середня дохідність S&P 500 у році після проміжних виборів із 1950 року становила 17,2%.

Дослідження охоплює 19 президентських циклів і демонструє цікаву закономірність: третій рік чотирирічного циклу історично приносив інвесторам найвищу середню дохідність.

Як змінюється S&P 500 залежно від виборчого циклу

Аналітики дослідили динаміку головного американського фондового індексу протягом чотирьох років президентського циклу.

Результати виявилися такими:

Перший рік президентського циклу — середнє зростання S&P 500 становило 8,4%.

— середнє зростання S&P 500 становило 8,4%. Другий рік, коли відбуваються проміжні вибори — 4,6%.

— 4,6%. Третій рік, після проміжних виборів — 17,2%.

— 17,2%. Четвертий рік, коли проходять президентські вибори — 8,1%.

Таким чином, історично найслабшу середню динаміку американські акції демонстрували саме у роки проміжних виборів. Натомість наступний рік часто супроводжувався значним відновленням ринку.

Водночас наведена статистика враховує лише зміну вартості акцій без дивідендів. Тому йдеться про цінову, а не загальну інвестиційну дохідність.

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Що прогнозують для S&P 500 у 2027 році

Поточний рік американський фондовий ринок проходить із позитивною динамікою. Станом на 5 жовтня 2026 року індекс S&P 500 зріс на 13,56% від початку року.

Історична закономірність може підтримувати оптимізм інвесторів щодо 2027 року. Однак аналітики наголошують, що минулі результати не гарантують повторення аналогічного сценарію.

Подальша динаміка залежатиме від кількох ключових факторів.

Одним із головних стане прибутковість американських компаній, особливо технологічного сектору. Зростання доходів і масштабні інвестиції у штучний інтелект можуть підтримати фондовий ринок.

Водночас високі оцінки акцій та сумніви щодо окупності інвестицій у ШІ створюють ризик корекції.

Ще одним важливим чинником залишатиметься політика Федеральної резервної системи США. Якщо інфляція залишиться високою, ФРС матиме менше можливостей для зниження процентних ставок.

Крім того, підвищення дохідності американських державних облігацій може зробити їх привабливішими порівняно з акціями та посилити тиск на фондовий ринок.

Як вибори можуть вплинути на інвесторів

Результати проміжних виборів 3 листопада можуть змінити очікування щодо корпоративних податків, мит, державних витрат і регулювання бізнесу.

Проте реакція інвесторів залежатиме не лише від розподілу місць у Конгресі, а й від конкретних економічних рішень та того, наскільки вони вже враховані у вартості акцій.

Отже, історична статистика створює позитивні передумови для американського фондового ринку у 2027 році. Проте середня дохідність у 17,2% не є гарантованим прогнозом. Реальна динаміка S&P 500 залежатиме від стану економіки, корпоративних прибутків, інфляції та монетарної політики США.

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Джерело: Finbold.