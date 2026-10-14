2 компанії, які можуть досягти $2 трлн капіталізації

Ще дві великі американські компанії можуть найближчим часом приєднатися до клубу корпорацій із ринковою капіталізацією понад $2 трлн. Аналітики Волл-стріт очікують зростання їхніх акцій протягом наступних 12 місяців, причому одна з компаній здатна подолати цей рубіж ще до кінця 2026 року

Як повідомляє Finbold, головними кандидатами стали технологічний гігант Meta Platforms (NASDAQ: META) та виробник напівпровідників Broadcom (NASDAQ: AVGO). Обидві компанії можуть виграти від розвитку штучного інтелекту, хоча масштаби необхідного зростання суттєво відрізняються.

Meta наближається до позначки $2 трлн

Компанія Марка Цукерберга останніми місяцями демонструє впевнене зростання на фондовому ринку.

Від середини серпня 2026 року акції Meta подорожчали на 36,66% — до $742,96. За цей період ринкова капіталізація корпорації збільшилася з $1,38 трлн до $1,89 трлн.

Додатковий імпульс компанія отримала 12 жовтня після презентації нової моделі штучного інтелекту Muse Wonder.

Розробка орієнтована на складні завдання, пов’язані з програмуванням, аналізом інформації та роботою ШІ-агентів. Її запуск посилив очікування інвесторів щодо подальшого розвитку бізнесу Meta.

На тлі цих подій аналітики Волл-стріт переглянули свої прогнози. Середня цільова ціна акцій компанії на наступні 12 місяців зросла до $816,48.

Якщо котирування досягнуть цього рівня, капіталізація Meta може становити приблизно $2,09 трлн до середини жовтня 2027 року.

Це приблизно на $187 млрд більше за поточну оцінку бізнесу.

Водночас з огляду на нещодавнє зростання акцій компанія потенційно може подолати межу $2 трлн ще до завершення 2026 року.

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Broadcom прогнозують ще більше зростання

Другим кандидатом стала Broadcom — один із найбільших світових розробників напівпровідників та інфраструктурного програмного забезпечення.

Станом на останнє закриття торгів акції компанії коштували $354,73, а її ринкова капіталізація становила приблизно $1,69 трлн.

Для досягнення позначки $2 трлн Broadcom необхідно збільшити свою ринкову вартість щонайменше на $310 млрд.

Попри те, що від початку 2026 року акції додали лише 2,05%, компанія вже демонструвала здатність до стрімкого зростання. Зокрема, від кінця березня до початку червня її папери подорожчали приблизно на 64%.

Оптимізм аналітиків підтримують фінансові результати Broadcom за третій квартал. Компанія продемонструвала сильні показники виручки, операційного прибутку та вільного грошового потоку.

На цьому тлі середня цільова ціна акцій на наступні 12 місяців становить $519,21.

Це передбачає потенційне зростання на 46,37% від останньої ціни закриття.

Якщо прогноз реалізується, капіталізація Broadcom може збільшитися приблизно до $2,48 трлн до середини жовтня 2027 року.

Таким чином, за цим сценарієм виробник чипів не лише подолає межу $2 трлн, а й випередить Meta за ринковою вартістю.

Які ще компанії можуть встановити рекорди

Окремо аналітики розглянули перспективи корпорацій, які вже досягли капіталізації понад $2 трлн.

Зокрема, SpaceX, ринкова вартість якої станом на 12 жовтня оцінювалася у $2,15 трлн, за прогнозами може подорожчати приблизно на 32,17% протягом наступного року. Це збільшило б її капіталізацію до $2,8 трлн.

Тайванський виробник напівпровідників TSMC також може продовжити зростання. Його ринкова оцінка вже досягла $2,03 трлн, а потенційне подорожчання акцій на 24,45% може підняти капіталізацію до $2,86 трлн.

Ще амбітніший прогноз аналітики дають для Amazon.

Станом на 12 жовтня компанія оцінювалася приблизно у $2,8 трлн. Середня цільова ціна її акцій становить $331,34 проти останньої ціни закриття $259,53.

За реалізації такого сценарію ринкова вартість Amazon може досягти $3,57 трлн уже восени 2027 року.

Отже, розвиток штучного інтелекту та попит на обчислювальну інфраструктуру продовжують підтримувати очікування зростання найбільших технологічних корпорацій. Meta та Broadcom мають потенціал поповнити клуб компаній із капіталізацією понад $2 трлн, однак наведені оцінки базуються на прогнозах цін акцій. Реальна динаміка залежатиме від фінансових результатів, ринкових умов і здатності компаній виправдати очікування інвесторів.

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Джерело: Finbold.