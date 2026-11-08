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Біткоїн втратив $10 000 за 20 днів: індекс страху впав до тримісячного мінімуму

08.11.2026 11:30
Микола Деркач

За 20 днів Біткоїн подешевшав приблизно на $10 000, а індекс страху та жадібності опустився до 25 пунктів — найнижчого рівня з початку серпня


Біткоїн втратив $10 000 за 20 днів: індекс страху впав до тримісячного мінімуму

Фото: chatgpt.com

Інвестори стали обережнішими

Показник Fear & Greed Index, який відстежує настрій на крипторинку, 7 листопада становив 25 пунктів зі 100. Це найнижче значення за три місяці. Шкала поєднує кілька сигналів: волатильність, імпульс і обсяги торгів, активність у соцмережах та домінування Біткоїна. Опитування, які раніше були одним із компонентів індексу, наразі призупинені.

Індекс не передбачає майбутню ціну криптовалют і не показує, скільки інвестори втратять. Він лише узагальнює настрої: низький бал означає, що учасники ринку частіше уникають ризику або очікують подальшого падіння.

Що сталося з ціною Біткоїна

За останні тижні Біткоїн пережив кілька різких рухів. Після повідомлень про злам Binance ціна опускалася приблизно з $81 000 до $76 000, а згодом частково відіграла втрати. Після виборів до Конгресу США та різкого падіння американських акцій тиск на ризикові активи посилився: у п’ятницю Біткоїн короткочасно торгувався біля $74 800, перш ніж повернутися приблизно до $76 000.

У підсумку за 20 днів вартість першої криптовалюти знизилася приблизно на $10 000.

Таке падіння збіглося з нервовою реакцією фондового ринку та посилило побоювання трейдерів, однак окремий індекс не доводить, що саме настрої спричинили рух ціни.

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Чи означає страх наближення відскоку

Минулого разу індекс опускався до схожого мінімуму 5 серпня, після чого Біткоїн зростав упродовж наступних тижнів. Такий збіг привернув увагу трейдерів, але не є надійним сигналом для купівлі: попередня динаміка не гарантує повторення сценарію, а ринок може залишатися під тиском довше, ніж очікують учасники.

На ціну й надалі впливатимуть попит на ризикові активи, ліквідність, новини про криптобіржі та загальна ситуація на фінансових ринках. Тому значення індексу радше описує поточні настрої, ніж дає готовий прогноз. Різкі коливання залишаються можливими в обидва боки.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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