XRP втратив майже $8 млрд за день: ризик падіння до $1 зріс

XRP за добу подешевшав приблизно на 9,3% — з $1,30 до $1,18, а його капіталізація скоротилася майже на $7,8 млрд. Після пробою підтримки трейдери стежать за діапазоном $1,10–1,15: якщо він не втримається, наступним орієнтиром може стати психологічна позначка $1

У п’ятницю, 6 листопада, XRP пережив різкий розпродаж і став найбільшим криптоактивом за обсягом втраченої капіталізації. За 24 години ціна токена знизилася приблизно з $1,30 до $1,18. Падіння відбувалося на тлі загального переходу інвесторів до менш ризикових активів і хвилі примусових закриттів позицій на крипторинку.

За даними CoinGlass, за цей період ліквідації позицій у криптовалютах перевищили $1,2 млрд, причому найбільше постраждали трейдери, які очікували зростання. У XRP примусово закрили позицій на $23,21 млн. Відкритий інтерес до ф’ючерсів на токен скоротився на 12,36% — це свідчить, що частина учасників швидко виходила з ринку або втрачала свої позиції.

Що посилило тиск на XRP

На настрої інвесторів вплинули побоювання щодо можливого посилення регулювання штучного інтелекту у США. Через них американські фондові індекси різко знизилися, а хвиля продажів зачепила й цифрові активи. Учасники ринку скорочували ризикові позиції, тож негатив із традиційних ринків додав тиску на криптовалюти.

Водночас XRP не зміг закріпитися вище опору близько $1,35. Після невдалої спроби піднятися токен пробив зону підтримки $1,20–1,21. На тлі цього обсяг торгів зріс на 51,7%, що супроводжувало посилення продажів. За оцінкою CoinMarketCap, капіталізація XRP за день зменшилася приблизно з $82,75 млрд до $74,96 млрд.

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Чи може XRP опуститися до $1

Найближчою важливою зоною для покупців залишається діапазон $1,10–1,15. Якщо попит утримає ціну в цих межах, XRP може стабілізуватися і перейти до консолідації. Водночас ринок ще має відновити позиції після пробою рівня $1,20–1,21, який раніше слугував короткостроковою підтримкою.

Якщо ж ціна впевнено опуститься нижче $1,10–1,15, наступною потенційною ціллю може стати психологічний рівень $1. Це сценарій, а не підтверджений прогноз: для його реалізації потрібен подальший тиск продавців і брак покупців на нижчих рівнях. Тому сама згадка про $1 не означає, що XRP обов’язково досягне цієї позначки.

Настрої стали найгіршими з літа

Криптоаналітик Алі Мартінес звернув увагу на погіршення настроїв навколо XRP: за його словами, показник соціального сентименту впав до найнижчого рівня з липня. Водночас аналітик припустив, що на графіку може формуватися потенційна фігура «перевернуті голова і плечі», яку трейдери часто розглядають як можливий сигнал розвороту.

Однак така формація поки не підтверджена, а песимістичні настрої самі по собі не свідчать про завершення падіння. У короткостроковій перспективі ситуація залежатиме від того, чи втримають покупці зону $1,10–1,15, чи зможе XRP повернутися вище пробитої підтримки та як змінюватиметься загальний попит на ризикові активи.

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Джерело: Finbold.