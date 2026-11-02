Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз

Прогнозні ринки схиляються до зниження ціни XRP до кінця листопада, хоча трейдери також оцінюють шанси на відновлення. Поточні ставки показують, яких рівнів учасники очікують від токена протягом місяця

Фото: ChatGPT

Який сценарій закладають трейдери

За даними платформи прогнозних ринків Polymarket, імовірність того, що до 30 листопада XRP опуститься нижче $1,20, оцінюють у 80%. Шанс падіння нижче $1 становить 20%, а нижче $0,80 — 6%. Водночас учасники ринку не виключають зростання: ймовірність перевищення $1,40 оцінюють у 45%, $1,60 — у 14%, а $1,80 — у 6%. Шанс побачити XRP на рівні $2 становить 4%, а вище $3 — 2%.

Такі цифри відображають ставки трейдерів на конкретні результати, а не гарантований прогноз ціни. Наразі баланс очікувань радше свідчить про побоювання подальшого зниження, ніж про впевненість у швидкому відновленні.

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Технічні рівні та чинники підтримки

На момент публікації XRP коштував близько $1,25 і втратив понад 3% за тиждень. Щоб посилити перспективи відновлення, токену потрібно повернутися вище 20-денної середньої близько $1,31 і 50-денної — на рівні $1,39. Якщо ціна надовго опуститься нижче $1,20, наступною зоною уваги може стати $1,09.

На рух XRP впливає й загальний настрій крипторинку. Після атаки на Binance 29 жовтня токен короткочасно просів приблизно на 7%, до $1,21, разом з іншими цифровими активами. Біржа заявила, що покрила 90% оцінених у $6,3 млрд збитків і компенсує втрати постраждалим клієнтам. Після цього тиск продажів на ринку послабився.

Підтримати попит можуть біржові фонди на XRP: за тиждень 26–30 жовтня вони отримали $4,3 млн чистих надходжень. Водночас загальні активи фондів на рівні $1,42 млрд поки вказують на помірний масштаб інституційного попиту.

На найближчому відрізку ключовими орієнтирами залишаються $1,20 знизу та середні за 20 і 50 днів — $1,31 і $1,39. Повернення над ними могло б послабити короткостроковий тиск, тоді як закріплення нижче $1,20 посилило б ризик руху до $1,09. Ринкові ймовірності змінюються разом із новими ставками та настроями учасників, тому вони показують очікування, а не точну цінову ціль.

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Джерело: Finbold.