Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз

Прогнозні ринки схиляються до зниження ціни XRP до кінця листопада, хоча трейдери також оцінюють шанси на відновлення. Поточні ставки показують, яких рівнів учасники очікують від токена протягом місяця
Який сценарій закладають трейдери
За даними платформи прогнозних ринків Polymarket, імовірність того, що до 30 листопада XRP опуститься нижче $1,20, оцінюють у 80%. Шанс падіння нижче $1 становить 20%, а нижче $0,80 — 6%. Водночас учасники ринку не виключають зростання: ймовірність перевищення $1,40 оцінюють у 45%, $1,60 — у 14%, а $1,80 — у 6%. Шанс побачити XRP на рівні $2 становить 4%, а вище $3 — 2%.
Такі цифри відображають ставки трейдерів на конкретні результати, а не гарантований прогноз ціни. Наразі баланс очікувань радше свідчить про побоювання подальшого зниження, ніж про впевненість у швидкому відновленні.
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Технічні рівні та чинники підтримки
На момент публікації XRP коштував близько $1,25 і втратив понад 3% за тиждень. Щоб посилити перспективи відновлення, токену потрібно повернутися вище 20-денної середньої близько $1,31 і 50-денної — на рівні $1,39. Якщо ціна надовго опуститься нижче $1,20, наступною зоною уваги може стати $1,09.
На рух XRP впливає й загальний настрій крипторинку. Після атаки на Binance 29 жовтня токен короткочасно просів приблизно на 7%, до $1,21, разом з іншими цифровими активами. Біржа заявила, що покрила 90% оцінених у $6,3 млрд збитків і компенсує втрати постраждалим клієнтам. Після цього тиск продажів на ринку послабився.
Підтримати попит можуть біржові фонди на XRP: за тиждень 26–30 жовтня вони отримали $4,3 млн чистих надходжень. Водночас загальні активи фондів на рівні $1,42 млрд поки вказують на помірний масштаб інституційного попиту.
На найближчому відрізку ключовими орієнтирами залишаються $1,20 знизу та середні за 20 і 50 днів — $1,31 і $1,39. Повернення над ними могло б послабити короткостроковий тиск, тоді як закріплення нижче $1,20 посилило б ризик руху до $1,09. Ринкові ймовірності змінюються разом із новими ставками та настроями учасників, тому вони показують очікування, а не точну цінову ціль.
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Джерело: Finbold.