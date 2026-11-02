ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій

В Україні за дев’ять місяців зареєстрували понад 30 тисяч повторних відкриттів ФОП — більше, ніж за весь попередній рік. Частка підприємців, які повертаються після закриття бізнесу, зросла до 14%

Кожен сьомий ФОП уже мав досвід

За січень–вересень 2026 року в ЄДР внесли 30 033 повторні реєстрації ФОП — більше, ніж за весь 2025-й. До підприємництва повернулися 29 382 людини. Повторною вважають реєстрацію того, хто вже мав ФОП, закрив його, а згодом відкрив знову. Одна людина може враховуватися кілька разів.

Інфографіка: Опендатабот

Частка повторних відкриттів серед нових ФОП теж зростає. У 2023 році вона становила близько 5%, у 2025-му — 10%, а за неповний 2026-й сягнула 14%. Отже, приблизно кожен сьомий цьогорічний ФОП мав досвід ведення бізнесу.

Де бізнес перезапускали найчастіше

Найбільше повторних реєстрацій зафіксували в Києві — 3 862, або 13% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровська область із 2 861 випадком, Одеська (2 226), Львівська (2 115) та Київська (2 032).

Інфографіка: Опендатабот

За кількістю повторних відкриттів вирізняється 25-річний підприємець із Дніпропетровщини: він реєстрував ФОП у 2021, 2022 та 2024 роках — загалом вісім разів. Його діяльність пов’язана з нерухомістю та рекламою. Ще четверо підприємців із Харківщини, Волині, Рівненщини й Хмельниччини мають по сім повторних реєстрацій.

Чому підприємці повертаються до реєстру

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з фінансів, серед причин називає простіші послуги в «Дії»: ФОП можна закрити автоматично, а однією заявою — зареєструвати бізнес і вибрати податковий режим. 2024-й став першим повним роком роботи сервісів; частка перереєстрацій зросла з 4,7% до 7%.

Інший чинник — витрати на період простою. З 2025 року ФОП без доходу сплачує понад 30 тисяч гривень на рік ЄСВ і військового збору. Це спонукає закривати ФОП на час простою.

Читайте також: Україна розширює міжнародний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи

Перереєстрація також може допомогти швидше перейти до громади з нижчою ставкою єдиного податку. Гетманцев зауважує: саме закриття й нове відкриття не свідчить про ухилення. Водночас окремі випадки дроблення бізнесу чи підміни трудових відносин можливі, але, на його думку, їхня частка незначна.

Джерело: Опендатабот.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дані клієнтів Coinbase опинилися у стороннього сервісу: що відомо про витік

Дві ШІ-акції, які можуть перетворити $10 на $100 за рік

Кити масово продають XRP: що відбувається