Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій

02.11.2026 18:00
Микола Деркач

В Україні за дев’ять місяців зареєстрували понад 30 тисяч повторних відкриттів ФОП — більше, ніж за весь попередній рік. Частка підприємців, які повертаються після закриття бізнесу, зросла до 14%

Кожен сьомий ФОП уже мав досвід

За січень–вересень 2026 року в ЄДР внесли 30 033 повторні реєстрації ФОП — більше, ніж за весь 2025-й. До підприємництва повернулися 29 382 людини. Повторною вважають реєстрацію того, хто вже мав ФОП, закрив його, а згодом відкрив знову. Одна людина може враховуватися кілька разів.

ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій
Інфографіка: Опендатабот

Частка повторних відкриттів серед нових ФОП теж зростає. У 2023 році вона становила близько 5%, у 2025-му — 10%, а за неповний 2026-й сягнула 14%. Отже, приблизно кожен сьомий цьогорічний ФОП мав досвід ведення бізнесу.

Де бізнес перезапускали найчастіше

Найбільше повторних реєстрацій зафіксували в Києві — 3 862, або 13% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровська область із 2 861 випадком, Одеська (2 226), Львівська (2 115) та Київська (2 032).

ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій
Інфографіка: Опендатабот

За кількістю повторних відкриттів вирізняється 25-річний підприємець із Дніпропетровщини: він реєстрував ФОП у 2021, 2022 та 2024 роках — загалом вісім разів. Його діяльність пов’язана з нерухомістю та рекламою. Ще четверо підприємців із Харківщини, Волині, Рівненщини й Хмельниччини мають по сім повторних реєстрацій.

Чому підприємці повертаються до реєстру

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з фінансів, серед причин називає простіші послуги в «Дії»: ФОП можна закрити автоматично, а однією заявою — зареєструвати бізнес і вибрати податковий режим. 2024-й став першим повним роком роботи сервісів; частка перереєстрацій зросла з 4,7% до 7%.

Інший чинник — витрати на період простою. З 2025 року ФОП без доходу сплачує понад 30 тисяч гривень на рік ЄСВ і військового збору. Це спонукає закривати ФОП на час простою.

Читайте також: Україна розширює міжнародний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи

Перереєстрація також може допомогти швидше перейти до громади з нижчою ставкою єдиного податку. Гетманцев зауважує: саме закриття й нове відкриття не свідчить про ухилення. Водночас окремі випадки дроблення бізнесу чи підміни трудових відносин можливі, але, на його думку, їхня частка незначна.

Джерело: Опендатабот.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дані клієнтів Coinbase опинилися у стороннього сервісу: що відомо про витік

Дві ШІ-акції, які можуть перетворити $10 на $100 за рік

Кити масово продають XRP: що відбувається

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз 02.11.2026

Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз
2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді 02.11.2026

2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді
4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 02.11.2026

4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Вчені створили крихітних роботів із м’язами 02.11.2026

Вчені створили крихітних роботів із м’язами
Як змінилася інвестиція у SpaceX за два місяці 02.11.2026

Як змінилася інвестиція у SpaceX за два місяці
10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені 02.11.2026

10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені

Вибір редакції
Всі
IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам
ТОП статей 30.10.2026

IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам

 Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:20

Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз

 Сьогодні  18:40

2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді

 Сьогодні  18:00

ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій

 Сьогодні  17:20

4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  16:40

Вчені створили крихітних роботів із м’язами

 Сьогодні  16:00

Як змінилася інвестиція у SpaceX за два місяці

 Сьогодні  15:20

10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image