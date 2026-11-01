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Україна розширює міжнародний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи

01.11.2026 13:00
Микола Деркач

Україна приєдналася до міжнародної угоди, що дасть податковим органам змогу обмінюватися даними про доходи на цифрових платформах. Вона стосується продавців, орендодавців, водіїв та інших користувачів онлайн-сервісів, які заробляють через інтернет


Україна розширює міжнародний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи

Фото: chatgpt.com

Як працюватиме обмін даними

Державна податкова служба підписала декларацію про приєднання України до DPI MCAA — угоди про автоматичний обмін податковою інформацією між країнами. Україна долучилася до неї через ДПС як компетентний орган.

Податкові служби країн-учасниць регулярно передаватимуть одна одній відомості про доходи фізичних і юридичних осіб через цифрові платформи. Україна зможе отримувати інформацію про доходи українських платників за кордоном і обмінюватися даними про заробітки на платформах, що працюють в Україні.

Йдеться про сервіси для продажу товарів, поїздок, доставки, оренди житла та надання послуг. Звітування стосуватиметься операторів майданчиків, через які користувачі отримують дохід.

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Коли запрацюють нові правила

Закон №4903-IX від 9 червня передбачає набрання чинності нормами про міжнародний обмін з 1 листопада 2026 року, але не раніше приєднання України до угоди. ДПС підписала декларацію 29 жовтня.

За даними Мінфіну, новий режим оподаткування доходів через платформи почне діяти окремо — з 1 січня 2027 року. Оператори сервісів мають зареєструватися в ДПС до кінця 2026-го.

Дата набрання нормами чинності не є датою першого обміну даними: ДПС її поки не назвала. Фактичний запуск залежатиме від процедур між країнами та готовності систем.

Навіщо Україні міжнародний обмін

Угода має допомогти податковим органам отримувати інформацію про доходи, зароблені онлайн в іншій країні. Це важливо, оскільки платформи працюють через кордони, а відомості про виплати можуть залишатися в юрисдикції, де зареєстрований сервіс.

ДПС пов’язує приєднання до DPI MCAA з підвищенням податкової прозорості, рівними умовами в електронній комерції та наближенням України до правил ОЕСР і вимог ЄС, зокрема директиви DAC7. Це перший етап реформи, а конкретний порядок звітності визначатимуть закон і підзаконні акти.

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Джерела: Державна податкова служба України, Міністерство фінансів України.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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