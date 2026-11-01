Україна розширює міжнародний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи

Україна приєдналася до міжнародної угоди, що дасть податковим органам змогу обмінюватися даними про доходи на цифрових платформах. Вона стосується продавців, орендодавців, водіїв та інших користувачів онлайн-сервісів, які заробляють через інтернет





Як працюватиме обмін даними

Державна податкова служба підписала декларацію про приєднання України до DPI MCAA — угоди про автоматичний обмін податковою інформацією між країнами. Україна долучилася до неї через ДПС як компетентний орган.

Податкові служби країн-учасниць регулярно передаватимуть одна одній відомості про доходи фізичних і юридичних осіб через цифрові платформи. Україна зможе отримувати інформацію про доходи українських платників за кордоном і обмінюватися даними про заробітки на платформах, що працюють в Україні.

Йдеться про сервіси для продажу товарів, поїздок, доставки, оренди житла та надання послуг. Звітування стосуватиметься операторів майданчиків, через які користувачі отримують дохід.

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Коли запрацюють нові правила

Закон №4903-IX від 9 червня передбачає набрання чинності нормами про міжнародний обмін з 1 листопада 2026 року, але не раніше приєднання України до угоди. ДПС підписала декларацію 29 жовтня.

За даними Мінфіну, новий режим оподаткування доходів через платформи почне діяти окремо — з 1 січня 2027 року. Оператори сервісів мають зареєструватися в ДПС до кінця 2026-го.

Дата набрання нормами чинності не є датою першого обміну даними: ДПС її поки не назвала. Фактичний запуск залежатиме від процедур між країнами та готовності систем.

Навіщо Україні міжнародний обмін

Угода має допомогти податковим органам отримувати інформацію про доходи, зароблені онлайн в іншій країні. Це важливо, оскільки платформи працюють через кордони, а відомості про виплати можуть залишатися в юрисдикції, де зареєстрований сервіс.

ДПС пов’язує приєднання до DPI MCAA з підвищенням податкової прозорості, рівними умовами в електронній комерції та наближенням України до правил ОЕСР і вимог ЄС, зокрема директиви DAC7. Це перший етап реформи, а конкретний порядок звітності визначатимуть закон і підзаконні акти.

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Джерела: Державна податкова служба України, Міністерство фінансів України.