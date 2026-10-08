В Україні хочуть змінити оподаткування продажу автомобілів

Якщо власник перепродає транспорт раніше ніж через 183 дні після реєстрації на себе, дохід можуть оподатковувати за ставкою 18% навіть за першої угоди протягом року

Про це повідомляє Судово-юридична газета. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16037-д щодо спрощення адміністрування ПДВ, який передбачає й зміни для автовласників.

За запропонованими правилами, строк володіння транспортом впливатиме на право скористатися пільговим оподаткуванням. Якщо з дня державної реєстрації авто за продавцем минуло менше 183 днів, дохід від першого або другого продажу протягом року пропонують оподатковувати за ставкою 18%. Для третього та наступних продажів ця ставка зберігається.

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Ще одна пропозиція — обов’язково зазначати VIN-код транспортного засобу в податковій накладній під час його постачання. Правило 183 днів і вимогу щодо VIN-коду планують запровадити з 1 січня 2027 року за умови ухвалення відповідних змін.

Наразі, як пояснює ДПС, перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда за календарний рік не оподатковується ПДФО. Другий оподатковується за ставкою 5%, третій і наступні — 18%. До оподатковуваного доходу додатково застосовується військовий збір 5%. Отже, 18% ПДФО не є повним податковим навантаженням.

Редакція PSM звертає увагу, що нові правила поки є законодавчою пропозицією. Якщо їх ухвалять, для визначення податку матиме значення не лише кількість продажів за рік, а й строк реєстрації авто за власником.

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