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Кількість XRP-мільйонерів досягла рекордного рівня

05.11.2026 14:40
Микола Деркач

За даними Santiment, кількість адрес у мережі XRP Ledger із балансом від 1 млн XRP сягнула 2 147 — найвищого рівня з грудня 2025 року. Finbold пов’язує це з можливим накопиченням токена великими власниками, хоча лічильник гаманців не показує, скільки інвесторів стоїть за цим рухом

Кількість XRP-мільйонерів досягла рекордного рівня
Фото: ChatGPT

За десять днів кількість таких адрес зросла на 28, а за три дні перед 2 листопада додалося 18 гаманців. Збільшення відбулося на тлі слабкої динаміки XRP, що привернуло увагу аналітиків Santiment.

Що показує рекорд великих адрес

Метрика рахує адреси з балансом щонайменше 1 млн монет, а не людей. Один власник може контролювати кілька гаманців, тоді як біржі й кастодіальні сервіси часто зберігають кошти багатьох клієнтів на спільних адресах. Тож 2 147 великих гаманців не означають 2 147 окремих криптомільйонерів.

Перетин порогу не завжди означає нову покупку. Баланс може змінитися через перекази між адресами, об’єднання чи розподіл активів або зміну вартості XRP. Ця статистика не розкриває наміри кожного власника.

Santiment трактує приріст як можливу ознаку накопичення. Якщо частка великих адрес зростає під час слабкого руху ціни, це може свідчити, що власники не поспішають продавати токени. Водночас ончейн-показник сам по собі не підтверджує майбутнього зростання.

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Чи вистачить рекорду для зростання

На момент аналізу Finbold XRP коштував близько $1,28. Видання назвало зону $1,20–1,25 важливою підтримкою: її утримання разом із кількістю великих адрес вище 2 140 могло б підтримати позитивний сценарій. Для перевірки наступного опору курс мав би повернутися вище $1,30, а далі — наблизитися до $1,40.

Водночас це лише технічні рівні з матеріалу Finbold, а не гарантія руху ціни. На момент його публікації токен був вище 200-денної середньої, але нижче 50-денної, що не давало однозначного сигналу.

Щоб оцінити рекорд, варто стежити також за потоками XRP на біржі та з них, обсягами торгів і реакцією ціни на підтримку. Якщо великі адреси зростатимуть без зміцнення курсу, це може свідчити про розбіжність між активністю гаманців і ринковим попитом.

Рекорд показує приріст великих адрес, але не доводить появи нових інвесторів чи початку ралі.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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