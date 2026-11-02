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Uptober не спрацював: чого чекати від Біткоїна в листопаді

02.11.2026 14:00
Микола Деркач

Жовтень, який крипторинок називав «Uptober», завершився для Біткоїна падінням на 7,3%. Після кількох місяців зростання інвестори оцінюють, чи зможе листопад повернути оптимізм, чи настрій і далі визначатимуть економічні дані та відтік коштів із фондів

Чому жовтень не виправдав очікувань

На початку місяця оптимізм мав підстави: у липні Біткоїн додав 7,3%, у серпні — 25%, у вересні — ще 6,4%. Це підживило сподівання на сильний жовтень. Але згодом ціна розвернулася: інфляційні дані США виявилися вищими за очікування, а інвестори почали уникати ризикових активів.

У середині жовтня Біткоїн опускався нижче $80 000, частково відіграв втрати, але знову просів наприкінці місяця. Тиск посилили відтік коштів із біржових фондів і розпродажі після атаки на Binance. Ціна наближалася до $76 000, а жовтень перервав шестирічну серію місячного зростання.

Uptober не спрацював: чого чекати від Біткоїна в листопаді
Фото: chatgpt.com

Чи може листопад повернути зростання

Історія не дає однозначного сигналу. У листопаді 2024 року Біткоїн зріс більш ніж на 37%, а торік місяць завершився падінням приблизно на 17,5%. Такий розкид показує: результат залежить від макроекономічного тла, попиту інвесторів і загальних настроїв, а не лише від календаря.

У листопаді трейдери стежитимуть за виборами до Конгресу США, інфляційною статистикою та сигналами щодо ставок. Геополітична напруга теж може змінити попит на ризикові активи. Повернення інвесторів до біржових фондів і купівлі на просіданнях підтримало б ціну, тоді як відтік капіталу може продовжити корекцію.

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На що інвесторам варто зважати

Аналітики радять відокремлювати короткі коливання від довгострокового тренду. Саме падіння не доводить початок ведмежого ринку, але й сезонне зростання не гарантоване. Варто стежити за обсягами торгів, потоками до біржових фондів, реакцією на економічні дані та рівнями підтримки.

За високої волатильності рішення лише на основі сезонності чи гучного прогнозу особливо ризиковані. Новини про регулювання, процентні ставки або безпеку криптосервісів здатні швидко змінити ціну. Тож листопад може принести як відскок після спаду, так і продовження корекції.

Джерело: CryptoPotato.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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