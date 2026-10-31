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Квантовий злам Біткоїна за годину: чому ці цифри не означають негайну загрозу

31.10.2026 10:00
Микола Деркач

Нова оцінка французької компанії Alice & Bob окреслила сценарій, за якого майбутньому квантовому комп’ютеру може вистачити близько 30 тис. кубітів, аби відновити приватний ключ Біткоїна приблизно за годину. Такий розрахунок поки теоретичний: найбільший чип компанії має лише 12 кубітів, а модель спирається на майже повну відсутність одного типу помилок

Квантовий злам Біткоїна за годину: чому ці цифри не означають негайну загрозу

Фото: chatgpt.com

Що саме порахували дослідники

Препринт IACR оцінює атаку на secp256k1 — еліптичну криву, яку Біткоїн використовує для цифрових підписів, — у 29 588 фізичних кубітів і 61,8 хвилини. Автори називають це верхньою межею: оцінка повторно використовує схеми, розроблені для зламування RSA-2048.

Alice & Bob застосувала власну архітектуру cat-qubit. Вона пригнічує bit-flip помилки на рівні обладнання, тож корекція має зосередитися переважно на phase-flip помилках. Це скорочує потрібну кількість фізичних кубітів, але не скасовує необхідності корекції.

Чому транзакції поки поза ризиком

Одна година — довше за приблизно 10 хвилин, за які в мережі Біткоїна формується блок. Тому така атака не встигла б перехопити транзакцію до підтвердження. Інша річ — старі адреси, чиї публічні ключі вже видно в блокчейні: теоретично на їх злам було б більше часу. У березневій оцінці Google дослідники окремо розглядали атаки на транзакції в процесі та на ключі, відкриті раніше.

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До цього сценарію ще далеко

Найбільший чип Alice & Bob має 12 кубітів. У випробуваннях для французької програми PROQCIMA його логічна помилка ще не опустилася нижче порогу, потрібного для корекції. До того ж оцінка атаки на Біткоїн припускає, що bit-flip помилки не виникають під час обчислень — компанія прирівнює це до їх появи раз на століття.

Компанія очікує, що розвиток обладнання та зниження потрібних ресурсів можуть зблизитися на початку 2030-х років, і закликає завчасно переходити на постквантову криптографію. Для Біткоїна розробники обговорюють пропозицію BIP-361: вона передбачає поетапне обмеження вразливих старих адрес.

Ця оцінка не означає, що Біткоїн можна зламати сьогодні: йдеться про майбутню відмовостійку машину, якої поки немає. Однак зниження теоретичних вимог робить питання переходу на стійкіші методи захисту актуальнішим.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниТехнологіїНаука
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