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Біткоїн на роздоріжжі: аналітик назвав рівень для нового ривка

30.10.2026 14:00
Микола Деркач

Біткоїн наблизився до рівня, який може визначити подальший рух ціни: аналітик назвав умову для відновлення зростання і сценарій подальшого падіння

Біткоїн на роздоріжжі: аналітик назвав рівень для нового ривка
Фото: chatgpt.com

Криптоаналітик Алі Мартінес окреслив ключові цінові межі для Біткоїна напередодні жовтневого засідання Федеральної резервної системи США. Його оцінку Finbold опублікував 28 жовтня. Відтоді ФРС залишила базову ставку незмінною — у діапазоні 3,75–4%.

Рівень для нового ривка

За словами Мартінеса, перша важлива зона підтримки розташована біля $81 000. Аналітик посилається на розподіл реалізованої ціни невитрачених транзакцій — URPD. Цей показник відображає цінові діапазони, у яких монети востаннє переміщалися, і допомагає побачити, де багато інвесторів купували актив.

У районі $81 000 востаннє рухався майже 1 млн BTC. Мартінес вважає, що для повернення до висхідного тренду Біткоїну потрібно закріпитися вище $84 500. У цій зоні, за його оцінкою, торгували близько 620 тис. BTC. Якщо ціна подолає цей бар’єр і втримується над ним, наступними орієнтирами аналітик називає $92 000 і $104 000.

Це сценарні рівні з технічного аналізу, а не гарантований прогноз. Сам факт великого обсягу попередніх угод не означає, що ціна обов’язково зупиниться або розвернеться саме на цих позначках.

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Що може зірвати відновлення

Якщо BTC не втримається біля $81 000, Мартінес допускає зниження до $77 000. Такий сценарій, за його оцінкою, може посилитися, якщо продажі на американському ринку залишатимуться високими.

На тлі цього сигналу аналітик звернув увагу на Coinbase Premium Gap — різницю між ціною Біткоїна на Coinbase і Binance. Показник переважно був від’ємним. Це свідчить, що на Coinbase актив коштував дешевше, ніж на Binance, і може вказувати на слабший попит з боку американських інвесторів. Однак один індикатор не описує настрої всього ринку.

Таким чином, для позитивного сценарію ринку важливо не просто короткочасно торкнутися $84 500, а закріпитися вище цієї межі. Поки цього не сталося, діапазон між підтримкою біля $81 000 і потенційною ціллю $77 000 залишається актуальним у сценарії Мартінеса.

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Джерело: Finbold, Федеральна резервна система США.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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