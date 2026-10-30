Біткоїн на роздоріжжі: аналітик назвав рівень для нового ривка

Біткоїн наблизився до рівня, який може визначити подальший рух ціни: аналітик назвав умову для відновлення зростання і сценарій подальшого падіння

Криптоаналітик Алі Мартінес окреслив ключові цінові межі для Біткоїна напередодні жовтневого засідання Федеральної резервної системи США. Його оцінку Finbold опублікував 28 жовтня. Відтоді ФРС залишила базову ставку незмінною — у діапазоні 3,75–4%.

Рівень для нового ривка

За словами Мартінеса, перша важлива зона підтримки розташована біля $81 000. Аналітик посилається на розподіл реалізованої ціни невитрачених транзакцій — URPD. Цей показник відображає цінові діапазони, у яких монети востаннє переміщалися, і допомагає побачити, де багато інвесторів купували актив.

У районі $81 000 востаннє рухався майже 1 млн BTC. Мартінес вважає, що для повернення до висхідного тренду Біткоїну потрібно закріпитися вище $84 500. У цій зоні, за його оцінкою, торгували близько 620 тис. BTC. Якщо ціна подолає цей бар’єр і втримується над ним, наступними орієнтирами аналітик називає $92 000 і $104 000.

Це сценарні рівні з технічного аналізу, а не гарантований прогноз. Сам факт великого обсягу попередніх угод не означає, що ціна обов’язково зупиниться або розвернеться саме на цих позначках.

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Що може зірвати відновлення

Якщо BTC не втримається біля $81 000, Мартінес допускає зниження до $77 000. Такий сценарій, за його оцінкою, може посилитися, якщо продажі на американському ринку залишатимуться високими.

На тлі цього сигналу аналітик звернув увагу на Coinbase Premium Gap — різницю між ціною Біткоїна на Coinbase і Binance. Показник переважно був від’ємним. Це свідчить, що на Coinbase актив коштував дешевше, ніж на Binance, і може вказувати на слабший попит з боку американських інвесторів. Однак один індикатор не описує настрої всього ринку.

Таким чином, для позитивного сценарію ринку важливо не просто короткочасно торкнутися $84 500, а закріпитися вище цієї межі. Поки цього не сталося, діапазон між підтримкою біля $81 000 і потенційною ціллю $77 000 залишається актуальним у сценарії Мартінеса.

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Джерело: Finbold, Федеральна резервна система США.