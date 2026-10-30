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Дві квантові акції, на які інвесторам варто звернути увагу

30.10.2026 15:00
Микола Деркач

Квантові обчислення ще не стали стабільним бізнесом, але інвестори вже можуть обрати різні способи зробити на них ставку: від розробника процесорів до виробника чипів

Дві квантові акції, на які інвесторам варто звернути увагу
Фото: chatgpt.com

У добірці від 29 жовтня Finbold назвав дві компанії з різним рівнем ризику. Rigetti розробляє квантові процесори, а Nvidia може заробити на поєднанні квантових систем зі звичайними суперкомп’ютерами.

Rigetti: потенціал із високою ціною ризику

Rigetti створює надпровідникові квантові процесори. Це пряма ставка на квантове обладнання, однак компанії ще потрібно перетворити розробки на стабільний дохід.

У другому кварталі 2026 року виручка Rigetti становила $5,1 млн, а операційний збиток сягнув $28,1 млн. На кінець червня компанія мала $541,3 млн грошових коштів, їхніх еквівалентів та інвестицій для фінансування досліджень і розвитку. Такий запас дає час на роботу над продуктами, але сам по собі не гарантує майбутніх продажів. Високі витрати на дослідження очікувані для компанії цього профілю, однак інвесторам варто стежити, чи супроводжуватимуться вони зростанням замовлень і виручки.

Finbold також згадує співпрацю Rigetti з Hewlett Packard Enterprise та Піттсбурзьким центром суперкомп’ютерних обчислень. Партнери розвивають гібридне середовище, де квантова система працює разом із класичними суперкомп’ютерами.

Nvidia: ставка на інфраструктуру

Nvidia не виробляє квантові комп’ютери. Її платформа CUDA-Q поєднує графічні, центральні та квантові процесори в гібридних обчисленнях.

Бізнес Nvidia не залежить від швидкого квантового прориву: попит на її продукти формують передусім ШІ та дата-центри. Але це не «чиста» квантова акція, а її дохід від технології поки непрямий. Тож інвестор оцінює і перспективи квантових обчислень, і те, наскільки швидко CUDA-Q стане корисною розробникам для створення комерційних застосунків.

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Rigetti залежить від успіху квантового обладнання, а Nvidia дає доступ до теми через обчислювальну інфраструктуру. Обидва варіанти ризиковані: Rigetti має збитки, а квантові технології поки не дають Nvidia значного доходу. Добірка не гарантує прибутку й не є індивідуальною порадою.

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Джерела: Finbold, Rigetti, Nvidia.

Рубрики: ІнвестиціїКомпаніїСвітНовиниТехнології
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