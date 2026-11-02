4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Біткоїн починає листопад після різкого падіння, а на крипторинок цього тижня можуть вплинути чотири події: вибори у США, статистика зайнятості, звіти технологічних компаній і сигнали Федеральної резервної системи

Ринок входить у тиждень ослабленим

Наприкінці минулого тижня Біткоїн опускався приблизно до $76 000 після масштабного зламу в криптоіндустрії. На вихідних ціна трималася біля $77 000–78 000. За підсумками жовтня актив втратив понад 7% і перервав тримісячне зростання. На такому тлі ринок може гостріше реагувати на економічні новини й сигнали від ФРС.

Вибори й зайнятість у США

У вівторок відбудуться проміжні вибори до Конгресу США. Їхні результати можуть змінити очікування щодо бюджетних рішень, регулювання й державного боргу. Того ж дня оприлюднять дані JOLTS про вакансії, а в середу — звіт ADP про зайнятість у приватному секторі.

Головним економічним показником тижня стане жовтневий звіт про робочі місця у п’ятницю. Аналітики очікують приросту приблизно на 62 000 вакансій після слабкого вересневого результату в 29 000; безробіття, за прогнозом, залишиться близько 4,2%. Сильніші дані можуть підтримати долар і дохідність облігацій, створивши тиск на ризикові активи. Слабші — посилити сподівання на м’якшу політику ФРС.

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Звіти техногігантів і заяви ФРС

Близько 20% компаній індексу S&P 500 звітуватимуть цього тижня. Серед них Apple і Palantir у понеділок, AMD та Super Micro Computer — у вівторок. Після жовтневого розпродажу технологічних акцій інвестори уважно оцінюватимуть результати й прогнози компаній. Слабкі звіти можуть знизити апетит до ризику та тиснути на крипторинок разом із Nasdaq.

Ще п’ятеро представників Федеральної резервної системи виступлять цього тижня. Після збереження ставки без змін наприкінці жовтня їхні коментарі можуть вплинути на очікування щодо грудневого рішення. Тривале збереження високих ставок зазвичай стримує попит на ризикові активи.

Що визначить настрій ринку

Збіг цих подій може зробити торги нервовими. Учасники стежитимуть за реакцією долара, облігацій і фондових індексів та за тим, чи втримується Біткоїн після падіння.

Джерело: CryptoPotato.

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