Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Як змінилася інвестиція у SpaceX за два місяці

02.11.2026 16:00
Микола Деркач

За два місяці оцінка SpaceX на приватному ринку знизилася, тож $1 000 вкладень перетворилися приблизно на $949. Але ці цифри не означають, що інвестор реально втратив гроші: SpaceX не торгується на біржі, а наведена ціна є розрахунковою оцінкою приватних угод

Що сталося з умовними $1 000

За оцінкою, яку наводить Finbold, вартість однієї акції SpaceX знизилася з приблизно $142 до $134 за два місяці. Це відповідає падінню на 5,13%. Якщо перерахувати зміну пропорційно, інвестиція у $1 000 на початку періоду тепер оцінювалася б приблизно у $948,73. На папері це мінус близько $51.

Розрахунок показує зміну орієнтовної вартості частки, а не результат реальної купівлі чи продажу. Він також не враховує можливі комісії, різницю між ціною продавця та покупця і конкретні умови приватної угоди.

Як змінилася інвестиція у SpaceX за два місяці
Фото: chatgpt.com

Чому це не біржова ціна

SpaceX залишається приватною компанією, її акції не мають щоденного біржового котирування. Частки можуть переходити між інвесторами на приватному вторинному ринку, однак доступ до таких угод обмежений, а ціна залежить від обсягу пропозиції, попиту та умов конкретного продажу.

Тому оцінки на кшталт $134 за акцію варто сприймати як індикатор, а не як суму, за якою кожен власник може негайно продати частку. Різні платформи можуть показувати різні значення, адже спираються на обмежені дані про угоди та власні методики розрахунку.

Читайте також: S&P 500 подає тривожний сигнал

Що означає просідання для інвесторів

Зниження оцінки на 5,13% саме по собі не свідчить про проблеми всієї компанії й не дає певного прогнозу щодо майбутньої вартості. Для приватних акцій короткострокові переоцінки можуть відображати зміну настроїв або умов вторинного ринку, а не щоденний баланс між покупцями та продавцями.

Потенційним інвесторам важливо відрізняти розрахункову оцінку від доступної ціни угоди. Купити частку SpaceX через звичайний біржовий застосунок не можна, а можливий майбутній вихід компанії на біржу не гарантує ані конкретної дати, ані певного рівня ціни.

Отже, приклад із $1 000 ілюструє лише те, як змінилася одна з оцінок приватних акцій за обраний період. Реальний фінансовий результат залежав би від того, чи мав інвестор доступ до угоди, за якою ціною він увійшов би та чи знайшов би покупця для виходу.

Джерело: Finbold.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Uptober не спрацював: чого чекати від Біткоїна в листопаді

10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені

Надпровідність без втрат: фізики виявили один із ключових механізмів

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз 02.11.2026

Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз
2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді 02.11.2026

2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді
ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій 02.11.2026

ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій
4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 02.11.2026

4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Вчені створили крихітних роботів із м’язами 02.11.2026

Вчені створили крихітних роботів із м’язами
10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені 02.11.2026

10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені

Вибір редакції
Всі
IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам
ТОП статей 30.10.2026

IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам

 Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:20

Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз

 Сьогодні  18:40

2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді

 Сьогодні  18:00

ФОП по колу: українець встановив рекорд повторних реєстрацій

 Сьогодні  17:20

4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  16:40

Вчені створили крихітних роботів із м’язами

 Сьогодні  16:00

Як змінилася інвестиція у SpaceX за два місяці

 Сьогодні  15:20

10 сонячних викидів злилися в одну потужну магнітну бурю — учені

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image