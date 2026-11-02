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S&P 500 подає тривожний сигнал

02.11.2026 14:40
Микола Деркач

S&P 500 зростав, але на його тижневому графіку з’явився сигнал, який аналітики пов’язують із ризиком корекції. Він не означає неминучого обвалу, проте вказує, що висхідний імпульс може слабшати

Що насторожило аналітиків

Finbold звернув увагу на аналіз TradingShot: від кінця травня індекс оновлював максимуми, а індикатор відносної сили RSI формував нижчі піки. Таку розбіжність називають ведмежою дивергенцією. Вона може свідчити про втрату темпу зростання, але не показує, коли саме зміниться тренд і чи станеться це взагалі.

Раніше схожі сигнали передували просіданням, але не є самостійним прогнозом: на акції також впливають звітність, ставки, облігації та економічні дані.

S&P 500 подає тривожний сигнал
Фото: chatgpt.com

На які рівні дивляться трейдери

У сценарії TradingShot ближньою зоною підтримки для S&P 500 може стати район 6 900 пунктів — там проходить 100-тижнева середня. Якщо тиск продавців посилиться, наступний орієнтир розташований біля 6 350 пунктів, поруч із 200-тижневою середньою та рівнем Фібоначчі. Від пікових значень це означало б зниження приблизно на 19%.

Цей глибший відкат автор розглядає як ризиковий сценарій. За відсутності сильного негативного каталізатора індекс може спершу перевірити ближчу підтримку. Проте графічні рівні не гарантують ані падіння, ані відскоку.

Що ще може вплинути на ринок

За даними, наведеними у матеріалі, близько 62% компаній індексу торгувалися нижче 50-денної середньої. Це може означати, що загальне зростання підтримує обмежена група емітентів. Інвестори також оцінюють високі очікування від технологічного сектору та значні витрати компаній на розвиток штучного інтелекту.

Morgan Stanley, за повідомленням Finbold, допускає корекцію приблизно до 8% перед можливим відновленням. Це оцінка стратегів, а не точний прогноз. Зміни дохідності держоблігацій США, макродані та очікування напередодні проміжних виборів можуть посилити коливання, але не визначають напрям індексу наперед.

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Інвесторам варто використати сигнал для оцінки ризиків портфеля, а не спроби вгадати дату розвороту. Технічну картину слід зіставляти з економічними новинами та власним горизонтом інвестування.

Джерело: Finbold.

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Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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