Падіння цього року і повільне відновлення: прогноз НБУ для економіки

У 2026 році економіка України може скоротитися на 0,4%, а відновлення в наступні роки буде поступовим: НБУ прогнозує зростання ВВП на 0,4% у 2027-му та на 2,2% у 2028 році

Національний банк погіршив оцінку економічної динаміки на тлі нових ударів по підприємствах та інфраструктурі, а також обмежень експорту через порти. За базовим сценарієм, реальний валовий внутрішній продукт у 2026 році зменшиться на 0,4%. Це означає, що після слабкого року швидкого відскоку не буде: у 2027-му регулятор очікує лише незначного зростання, а помітніше відновлення — у 2028 році.

Атаки та проблеми з логістикою посилили спад

За оцінкою НБУ, наслідки пошкоджень і блокування портів у другій половині року знизять прогноз ВВП на 2026 рік на 1,9 відсоткового пункту порівняно зі сценарієм, у якому цих подій не сталося б. Вплив відчутний і для зовнішньої торгівлі: втрати експорту оцінюються у $6,6 млрд, насамперед через менші поставки аграрної продукції. Частина цих обмежень зберігатиметься й наступного року.

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Відновлення залежатиме від безпеки й інвестицій

У 2027 році економіку, за прогнозом регулятора, підтримають державні інвестиції в оборонне виробництво та відбудову критичної інфраструктури. Проте цього буде достатньо лише для зростання на 0,4%. Більш відчутний приріст — 2,2% — очікується у 2028 році. Його мають забезпечити пожвавлення споживчого попиту, кращі врожаї та повернення приватних інвестицій у разі поступового зниження безпекових ризиків.

Сценарій НБУ передбачає, що логістика почне поліпшуватися з середини 2027 року, а загрози для роботи бізнесу поступово слабшатимуть. Якщо цього не станеться, відновлення може бути повільнішим. Для експортерів важливими залишатимуться доступність портів, залізничних маршрутів і стабільна робота виробничих потужностей.

Дефіцит працівників і залежність від допомоги партнерів

Економічне зростання стримуватиме нестача робочої сили. НБУ закладає чистий відплив населення приблизно на 200 тис. осіб щороку у 2026–2027 роках і невелике повернення — близько 100 тис. осіб — у 2028-му. Дефіцит кадрів і надалі підштовхуватиме роботодавців підвищувати оплату: реальні зарплати, за прогнозом, зростуть на 11,4% у 2026 році та на 4–5% у наступні два роки.

Важливою умовою прогнозу залишається міжнародне фінансування. Дефіцит держбюджету без грантів може становити близько 35% ВВП у 2026 році та 37% у 2027-му, перш ніж скоротитися приблизно до 20% у 2028 році. НБУ очікує прямого бюджетного фінансування від партнерів на рівні близько $50 млрд цього року, понад $52 млрд у 2027-му та $44 млрд у 2028-му. За таких надходжень резерви можуть перевищити $62 млрд наприкінці 2026 і 2027 років, а у 2028 році — становити близько $57 млрд.

Отже, прогноз описує не швидке відновлення, а поступове повернення до зростання за умови кращої логістики, стабільної зовнішньої підтримки й зниження ризиків. Найближчий рік залишатиметься складним для бізнесу та бюджету, а темп відбудови залежатиме від того, наскільки ці умови справдяться.

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Джерело: Національний банк України.