Ціни зростатимуть швидше: НБУ оновив прогноз інфляції та зарплат

До кінця 2026 року інфляція в Україні пришвидшиться до 12,5%, а економіка скоротиться на 0,4%. Наступного року Нацбанк очікує поступового сповільнення подорожчання та слабкого відновлення ВВП

Про це Національний банк повідомив у матеріалі про жовтневий Інфляційний звіт.

Чому ціни зростатимуть

Подорожчання пального та руйнування виробничої й логістичної інфраструктури збільшують витрати бізнесу. Наприкінці року ціновий тиск також посилюватиме розширення бюджетних стимулів.

У 2027 році НБУ прогнозує зниження інфляції до 7,3%, а у 2028-му — до цільових 5%. Цьому сприятимуть послаблення впливу дорожчого пального, повільніше зростання зарплат і монетарна політика.

Протягом липня–жовтня регулятор підвищив облікову ставку з 15% до 16,5%, щоб підтримати гривневі заощадження та стримати валютний і ціновий тиск.

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Що буде з економікою та зарплатами

Після скорочення цьогоріч реальний ВВП має зрости на 0,4% у 2027 році та на 2,2% у 2028-му. Відновлення підтримуватимуть інвестиції в оборонну промисловість, ремонт критичної інфраструктури, а згодом — більші врожаї та приватні інвестиції.

За оцінкою НБУ, посилення атак РФ і блокада портів знизять показник реального ВВП 2026 року на 1,9 відсоткового пункту порівняно зі сценарієм без цих подій. Інфляція буде на 0,7 в. п. вищою, а втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть $6,6 млрд.

Брак працівників зберігатиметься через мобілізацію та міграцію. Реальні зарплати, тобто з урахуванням інфляції, цьогоріч зростуть на 11,4%, а у 2027–2028 роках — на 4–5% щороку. Прогноз передбачає чистий відплив населення по 200 тисяч осіб у 2026–2027 роках і чисте повернення близько 100 тисяч у 2028-му.

На яку підтримку розраховує Україна

Дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах становитиме близько 35% ВВП цьогоріч, 37% наступного року та 20% у 2028-му.

НБУ очікує близько $50 млрд прямого бюджетного фінансування від партнерів у 2026 році, понад $52 млрд у 2027-му та $44 млрд у 2028-му. Окремо враховано оборонну складову Ukraine Support Loan: понад $32 млрд цьогоріч і $37 млрд наступного року.

Міжнародні резерви, за прогнозом, перевищуватимуть $62 млрд наприкінці 2026 та 2027 років, а у 2028-му становитимуть близько $57 млрд.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз залежить від міжнародної підтримки, поліпшення логістики із середини 2027 року та поступового зниження безпекових ризиків. Нові руйнування можуть змінити ці оцінки. Сповільнення інфляції означатиме повільніше зростання цін, а не їхнє повернення до попереднього рівня.

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