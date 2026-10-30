НБУ оновив правила роботи банків із депозитними сертифікатами

Національний банк оновив підходи до доступу банків до операцій із депозитними сертифікатами. Зміни є частиною масштабнішої перебудови процентної політики регулятора та мають стимулювати банки активніше конкурувати за гроші вкладників

Про це повідомляє Національний банк України.

Навіщо банкам депозитні сертифікати НБУ

Депозитний сертифікат — це інструмент, за допомогою якого банки можуть тимчасово розмістити вільну гривневу ліквідність у Нацбанку та отримувати процентний дохід.

У 2026 році НБУ почав поступово змінювати правила роботи з цим інструментом. Із 7 серпня тримісячні депозитні сертифікати розміщуються через процентні тендери з наперед оголошеним обсягом. Раніше регулятор повністю задовольняв заявки банків, а тепер фінустанови фактично конкурують між собою за можливість розмістити кошти.

Тендери проводяться раз на два тижні, а фактичний обсяг розміщення залежить від попиту банків та результатів торгів.

Читайте також: Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ

До чого тут депозити українців

Можливість банку вкладати кошти у тримісячні депозитні сертифікати НБУ пов’язана з тим, наскільки активно він залучає строкові гривневі депозити населення.

Під час визначення обсягів розміщення сертифікатів регулятор також враховує сукупний ліміт банків на їх придбання. У НБУ пояснюють, що такий механізм дозволяє зберегти зв’язок між залученням гривневих заощаджень українців та можливістю банків розміщувати ліквідність у більш дохідному інструменті.

Для вкладників безпосередньо правила депозитів не змінюються. Водночас механізм має підтримувати конкуренцію банків за гроші населення, а отже — стимули пропонувати привабливі умови за строковими гривневими вкладами.

Зміни є частиною модернізації операційного дизайну процентної політики НБУ. Регулятор хоче активізувати грошовий ринок, посилити вплив своїх процентних рішень на банківські ставки та зберегти привабливість заощаджень у гривні.

Редакція PSM звертає увагу, що депозитні сертифікати НБУ призначені для банків, а не для фізичних осіб. Для населення їхній вплив є опосередкованим — через конкуренцію банків за вкладників та рівень ставок за гривневими депозитами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків

Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації