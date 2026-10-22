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Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ

22.10.2026 20:00
Микола Деркач

Українські банки прогнозують зростання ставок за депозитами населення та бізнесу. Водночас обсяг коштів клієнтів у фінансових установах продовжує збільшуватися, передусім завдяки надходженням від домогосподарств. Такі результати показало опитування банків за III квартал 2026 року

Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ

Фото: chatgpt.com

Чому ставки за депозитами можуть зрости

У липні–вересні банки зафіксували збільшення загального обсягу залучених коштів. Найбільший внесок у цю динаміку зробили домогосподарства.

Однак залучати гроші клієнтів стало дорожче. Середня вартість фондування зросла переважно через підвищення вартості коштів бізнесу. Дещо подорожчали й ресурси населення, тоді як вартість оптового фондування майже не змінилася.

На наступний квартал банки прогнозують подальше підвищення ставок за депозитами обох категорій клієнтів.

Це важлива зміна порівняно з попереднім опитуванням. У липні банкіри очікували зростання ставок насамперед для корпоративних вкладників, а тепер аналогічну тенденцію прогнозують і для населення.

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Українці продовжують накопичувати гроші в банках

Фінустанови очікують подальшого збільшення коштів фізичних осіб і підприємств. Також має зростати обсяг оптового фондування — ресурсів, які банки залучають від інших фінансових установ.

Такий вид фінансування розширюється із середини 2025 року, насамперед завдяки кредитам міжнародних фінансових організацій і банків розвитку.

Ще одна тенденція — збільшення строковості залучених коштів. Це означає, що банки отримують більше ресурсів на триваліший період. Учасники опитування очікують продовження такого процесу.

Водночас частка зобов’язань в іноземній валюті дещо збільшилася. Надалі банки не прогнозують суттєвих змін її рівня.

Що це означає для вкладників

Якщо очікування банків справдяться, нові депозитні пропозиції можуть стати вигіднішими для українців. Однак це не означає, що всі фінансові установи одночасно підвищать відсотки.

Конкретні ставки залежатимуть від політики окремого банку, валюти, строку розміщення коштів та інших умов депозиту. Опитування також не містить прогнозу, на скільки саме можуть зрости відсотки.

Більшість банків повідомили про збільшення капіталу за останній рік. Головним джерелом його зростання залишається прибутковість. Водночас уперше після I кварталу 2025 року банки очікують подорожчання капіталу.

В опитуванні, яке проводилося з 16 вересня до 7 жовтня, взяли участь 25 банків. На них припадає 95% активів банківської системи.

Редакція PSM звертає увагу, що результати відображають очікування банкірів, а не офіційний прогноз НБУ. Фактична дохідність депозитів залежатиме від подальших рішень фінансових установ.

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Джерело: Національний банк України.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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